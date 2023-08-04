"Редіс" уже в строю: "азовці" провели тактичні навчання
"Азовці" провели тактичні навчання. Вони необхідні для покращення практичних навичок бійців у бою та обороні. До тренувань також долучився один із командирів-захисників Азовсталі.
Про це повідомляє МВС України.
Що відомо про тренування бригади "Азов"
Стало відомо, що бійці бригади "Азов" спільно з командуванням провели тактичні навчання. До них долучився й визволений з полону командир захисників Азовсталі Денис "Редіс" Прокопенко.
"Основна мета тактичних занять — відпрацювання практичних питань планування та організації бою в наступі та обороні, управління підрозділами в бою та їх всебічного забезпечення", — йдеться у повідомленні МВС.
Як повідомля пресслужба "Азову", на навчаннях собливу увагу приділили швидкому аналізу обстановки та прийняттю рішень на полі бою при взаємодії різних родів військ.
"За результатами тактико-стройових занять командуванням та інструкторами було проведено аналіз помилок, після чого приступили до здійснення маневрів з бойовими стрільбами", — підсумували на сторінці бригади.
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Тактичні навчання "азовців". Фото: facebook/"Азов"
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Тактичні навчання "азовців". Фото: facebook/"Азов"
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Тактичні навчання "азовців". Фото: facebook/"Азов"
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Тактичні навчання "азовців". Фото: facebook/"Азов"
Нагадаємо, у бригаді "Азов" показали вражаюче відео знищення російської техніки та окупантів.
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Раніше стало відомо, що командири з "Азовсталі" повернуться на війну.