"Редіс" уже в строю: "азовці" провели тактичні навчання

Командир "Азову" Денис "Редіс" Прокопенко на тактичних навчаннях. Фото: facebook/"Азов"

"Азовці" провели тактичні навчання. Вони необхідні для покращення практичних навичок бійців у бою та обороні. До тренувань також долучився один із командирів-захисників Азовсталі.

Про це повідомляє МВС України.

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Стало відомо, що бійці бригади "Азов" спільно з командуванням провели тактичні навчання. До них долучився й визволений з полону командир захисників Азовсталі Денис "Редіс" Прокопенко.

"Основна мета тактичних занять — відпрацювання практичних питань планування та організації бою в наступі та обороні, управління підрозділами в бою та їх всебічного забезпечення", — йдеться у повідомленні МВС.

Як повідомля пресслужба "Азову", на навчаннях собливу увагу приділили швидкому аналізу обстановки та прийняттю рішень на полі бою при взаємодії різних родів військ.

"За результатами тактико-стройових занять командуванням та інструкторами було проведено аналіз помилок, після чого приступили до здійснення маневрів з бойовими стрільбами", — підсумували на сторінці бригади.

Тактичні навчання "азовців". Фото: facebook/"Азов"

Тактичні навчання "азовців". Фото: facebook/"Азов"

Тактичні навчання "азовців". Фото: facebook/"Азов"

Тактичні навчання "азовців". Фото: facebook/"Азов" 1 / 4

Нагадаємо, у бригаді "Азов" показали вражаюче відео знищення російської техніки та окупантів.

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