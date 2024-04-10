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Легендарний командир Азову вручив шеврони бійцям-іноземцям

10 квітня 2024 16:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Легендарний командир Азову вручив шеврони бійцям-іноземцям
Бійці "Азову". Фото: t.me/azov_media
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Легендарний командир 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Нацгвардії України, підполковник Денис Прокопенко вручив шеврони бійцям-іноземцям. Вони роблять вагомий внесок у розвиток бригади.

Про це повідомила пресслужба "Азову" в Telegram у середу, 10 квітня.

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Португальський доброволець розповів, що в "Азові" вони воюють, тренуються та діють як одна сім'я. 

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Прокопенко та військовий-іноземець. Фото: t.me/azov_media
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Бійці-іноземці. Фото: t.me/azov_media

"Для нас це головне. Ми ще багато чого маємо дати українцям, Україні та особливо нашому підрозділу", — сказав португальський доброволець "Туга".

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Прокопенко та військовий-іноземець. Фото: t.me/azov_media
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Прокопенко та бійці Азову. Фото: t.me/azov_media
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Допис "Азову". Фото: скриншот

Нагадаємо, бригада "Азов" оголосила про початок набору в шостий батальйон спеціального призначення, який створюється у складі 12-ї бригади. Ця ініціатива спрямована на посилення бойової готовності бригади та збільшення чисельності для успішного виконання бойових завдань.

Також бійці легендарної бригади спецпризначення "Азов" показали шокуючі кадри потужного відбиття штурму російських загарбників поблизу Тернів Донецької області.

війна
українці
Нацгвардія
Україна
полк "Азов"

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