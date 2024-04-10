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Легендарный командир Азова вручил шевроны бойцам-иностранцам

10 апреля 2024 16:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Легендарный командир Азова вручил шевроны бойцам-иностранцам
Бойцы "Азова". Фото: t.me/azov_media
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Легендарный командир 12-й бригады специального назначения "Азов" Нацгвардии Украины подполковник Денис Прокопенко вручил шевроны бойцам-иностранцам. Они вносят весомый вклад в развитие бригады.

Об этом сообщила пресс-служба "Азова" в Telegram в среду, 10 апреля.

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Португальский доброволец рассказал, что в "Азове" они воюют, тренируются и действуют, как одна семья.

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Прокопенко и военный-иностранец. Фото: t.me/azov_media
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Бойцы-иностранцы. Фото: t.me/azov_media

"Для нас это главное. Мы еще многое должны дать украинцам, Украине и особенно нашему подразделению", — сказал португальский доброволец "Туга".

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Прокопенко и военный-иностранец. Фото: t.me/azov_media
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Прокопенко и бойцы Азова. Фото: t.me/azov_media
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Сообщение "Азова". Фото: скриншот

Напомним, бригада "Азов" объявила о начале набора в шестой батальон специального назначения, который создается в составе 12-й бригады. Эта инициатива направлена на усиление боевой готовности бригады и увеличение численности для успешного выполнения боевых задач.

Также бойцы легендарной бригады спецназначения "Азов" показали шокирующие кадры мощного отражения штурма российских захватчиков вблизи Тернов Донецкой области.

война
украинцы
Нацгвардия
Украина
полк "Азов"

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