Легендарный командир Азова вручил шевроны бойцам-иностранцам
Легендарный командир 12-й бригады специального назначения "Азов" Нацгвардии Украины подполковник Денис Прокопенко вручил шевроны бойцам-иностранцам. Они вносят весомый вклад в развитие бригады.
Об этом сообщила пресс-служба "Азова" в Telegram в среду, 10 апреля.
Шевроны для бойцов-иностранцев
Португальский доброволец рассказал, что в "Азове" они воюют, тренируются и действуют, как одна семья.
"Для нас это главное. Мы еще многое должны дать украинцам, Украине и особенно нашему подразделению", — сказал португальский доброволец "Туга".
Напомним, бригада "Азов" объявила о начале набора в шестой батальон специального назначения, который создается в составе 12-й бригады. Эта инициатива направлена на усиление боевой готовности бригады и увеличение численности для успешного выполнения боевых задач.
Также бойцы легендарной бригады спецназначения "Азов" показали шокирующие кадры мощного отражения штурма российских захватчиков вблизи Тернов Донецкой области.
Читайте Новини.LIVE!