Легендарный командир Азова вручил шевроны бойцам-иностранцам

Бойцы "Азова". Фото: t.me/azov_media

Легендарный командир 12-й бригады специального назначения "Азов" Нацгвардии Украины подполковник Денис Прокопенко вручил шевроны бойцам-иностранцам. Они вносят весомый вклад в развитие бригады.

Об этом сообщила пресс-служба "Азова" в Telegram в среду, 10 апреля.

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Португальский доброволец рассказал, что в "Азове" они воюют, тренируются и действуют, как одна семья.

Прокопенко и военный-иностранец. Фото: t.me/azov_media

Бойцы-иностранцы. Фото: t.me/azov_media

"Для нас это главное. Мы еще многое должны дать украинцам, Украине и особенно нашему подразделению", — сказал португальский доброволец "Туга".

Прокопенко и военный-иностранец. Фото: t.me/azov_media

Прокопенко и бойцы Азова. Фото: t.me/azov_media

Сообщение "Азова". Фото: скриншот

Напомним, бригада "Азов" объявила о начале набора в шестой батальон специального назначения, который создается в составе 12-й бригады. Эта инициатива направлена на усиление боевой готовности бригады и увеличение численности для успешного выполнения боевых задач.

Также бойцы легендарной бригады спецназначения "Азов" показали шокирующие кадры мощного отражения штурма российских захватчиков вблизи Тернов Донецкой области.