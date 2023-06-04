Легион "Свобода России" показал, как выгоняет оккупантов из Белгородской области
Добровольцы легиона "Свобода России" продолжают демонстрировать результаты своих активных действий против действующего правительства Путина и его военных в Белгородской области. Они показали, как "выжигают" враждебные силы из их укрытий в зеленых зонах.
Об этом сообщает легион "Свобода России".
"Противник думает, что его пехота и военная техника могут спрятаться в лесополосах, и мы их не обнаружим. Но мы всегда их находим", — говорят борцы за свободу РФ.
В своем обращении они также предлагают оккупационным силам сдаться, если они хотят сохранить свою жизнь.
"Мы не устаем вести борьбу против врага. Россия будет свободна!" — говорят члены легиона.
По последним сообщениям, Легион "Свобода России" вместе с "Российским добровольческим корпусом" (РДК) участвуют в активных боевых действиях на границе России и Украины, в частности, в регионе Шебекино, где уже начат процесс эвакуации детей, хотя за услугу взимается плата.
Напомним, что во время своего освободительного рейда по Белгородской области бойцы Легиона "Свобода России" вполне могли зайти и в сам областной центр, поскольку почти не ощущали сопротивления врага. Однако столица региона устояла, потому что у повстанцев были другие задачи.