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Легион "Свобода России" показал, как выгоняет оккупантов из Белгородской области

4 июня 2023 12:03
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Легион "Свобода России" показал, как выгоняет оккупантов из Белгородской области
Добровольцы легиона "Свобода России". Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Добровольцы легиона "Свобода России" продолжают демонстрировать результаты своих активных действий против действующего правительства Путина и его военных в Белгородской области. Они показали, как "выжигают" враждебные силы из их укрытий в зеленых зонах. 

Об этом сообщает легион "Свобода России".

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"Противник думает, что его пехота и военная техника могут спрятаться в лесополосах, и мы их не обнаружим. Но мы всегда их находим", — говорят борцы за свободу РФ.

В своем обращении они также предлагают оккупационным силам сдаться, если они хотят сохранить свою жизнь. 

"Мы не устаем вести борьбу против врага. Россия будет свободна!" — говорят члены легиона.

По последним сообщениям, Легион "Свобода России" вместе с "Российским добровольческим корпусом" (РДК) участвуют в активных боевых действиях на границе России и Украины, в частности, в регионе Шебекино, где уже начат процесс эвакуации детей, хотя за услугу взимается плата.

Напомним, что во время своего освободительного рейда по Белгородской области бойцы Легиона "Свобода России" вполне могли зайти и в сам областной центр, поскольку почти не ощущали сопротивления врага. Однако столица региона устояла, потому что у повстанцев были другие задачи.

 

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