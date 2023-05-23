Легион "Свобода России" ликвидировали мотострелковую роту РФ и несколько единиц бронетехники

Легион "Свобода России". Фото: легион "Свобода России"

Сегодня, 24 мая, легион "Свобода России" сообщил, что "демилитаризировал" мотострелковую роту ВС РФ. Также военные отметили, что ликвидировали еще несколько единиц бронетехники.

Об этом сообщает легион "Свобода России".

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Легион "Свобода России"

"Мы еще не подвели итоги дня вместе с РДК, но можем сказать, что сегодня легионеры привели шум среди Путинской орды: мы "демилитаризовали" мотострелковую роту ВС РФ, уничтожили несколько единиц их бронетехники", — говорится в заявлении легиона.

Также они добавили, что они в ближайшее время опубликуют видео подтверждение их действий.

"В отличие от "героической" армии, нарисованной для отчетов плешивой моли в Кремле, войска Путина за эти сутки успехами не отличились. Зато обнаружили выдающиеся успехи в беге на длинные дистанции. Но пока они трусливо бегают кустами, мы двигаемся дальше к нашей цели: до полного освобождения России", — написали военные из легиона "Свобода России".

Напомним, что в Белгородской области продолжается освобождение региона от путинского режима. Население региона панически убегает, потому что акция добровольцев развеяла миф о непобедимости и защищенности России.

События в Белгородской области представляют собой информационную и военную операцию граждан России против граждан России. Движение сопротивления перешло к фазе активных действий, а следовательно, происходящие на территории РФ процессы не удовлетворяют определенную часть ее населения. Она готова выступить против существующего режима даже таким радикальным способом, как взять в руки оружие.

Вооруженные формирования "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" сообщили об увольнении Козинки Белгородской области. Эти группы утверждают, что поддерживают Украину и призывают жителей близлежащих к границе российских регионов остаться в безопасности в своих домах, избегая любых конфликтных ситуаций.