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Легион "Свобода России" ликвидировали мотострелковую роту РФ и несколько единиц бронетехники

23 мая 2023 20:40
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Легион "Свобода России" ликвидировали мотострелковую роту РФ и несколько единиц бронетехники
Легион "Свобода России". Фото: легион "Свобода России"
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 24 мая, легион "Свобода России" сообщил, что "демилитаризировал" мотострелковую роту ВС РФ. Также военные отметили, что ликвидировали еще несколько единиц бронетехники.

Об этом сообщает легион "Свобода России".

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Легион "Свобода России"

"Мы еще не подвели итоги дня вместе с РДК, но можем сказать, что сегодня легионеры привели шум среди Путинской орды: мы "демилитаризовали" мотострелковую роту ВС РФ, уничтожили несколько единиц их бронетехники", — говорится в заявлении легиона.

Также они добавили, что они в ближайшее время опубликуют видео подтверждение их действий.

"В отличие от "героической" армии, нарисованной для отчетов плешивой моли в Кремле, войска Путина за эти сутки успехами не отличились. Зато обнаружили выдающиеся успехи в беге на длинные дистанции. Но пока они трусливо бегают кустами, мы двигаемся дальше к нашей цели: до полного освобождения России", — написали военные из легиона "Свобода России".

Напомним, что в Белгородской области продолжается освобождение региона от путинского режима. Население региона панически убегает, потому что акция добровольцев развеяла миф о непобедимости и защищенности России.

События в Белгородской области представляют собой информационную и военную операцию граждан России против граждан России. Движение сопротивления перешло к фазе активных действий, а следовательно, происходящие на территории РФ процессы не удовлетворяют определенную часть ее населения. Она готова выступить против существующего режима даже таким радикальным способом, как взять в руки оружие.

Вооруженные формирования "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" сообщили об увольнении Козинки Белгородской области. Эти группы утверждают, что поддерживают Украину и призывают жителей близлежащих к границе российских регионов остаться в безопасности в своих домах, избегая любых конфликтных ситуаций.

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