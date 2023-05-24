Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow "Могли дойти до Белгорода": бойцы Легиона "Свобода России" дали первую пресс-конференцию arrow

"Могли дойти до Белгорода": бойцы Легиона "Свобода России" дали первую пресс-конференцию

24 мая 2023 21:08
- Зелинський Юрий
Бойцы Легиона "Свобода России" могли зайти в Белгород
Бійці Легіону. Фото: Telegram Легіон "Свобода Росії"
- Зелинський Юрий

Во время своего освободительного рейда по Белгородчине бойцы Легиона "Свобода России" вполне могли зайти и в сам областной центр, поскольку почти не ощущали сопротивления врага. Однако столица региона устояла, потому что у повстанцев были другие задачи.

Об этом в интервью украинским СМИ сообщил один из лидеров Легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь".

Читайте также:

"Реакция (русских силовиков – Ред.) была панической и совершенно неадекватной. Прошло несколько часов, когда стало появляться хоть какое-то организованное сопротивление. Если бы мы ставили более глубокую цель операции, то могли бы дойти и до Белгорода, но у нас такой задачи не было. Конечно, были стычки с российскими силовиками, но они попадали не столько в нас, сколько по домам мирных жителей, уничтожая свою собственную территорию. Этим они доказывают только то, что Кремлю все равно, кого убивать — украинцев или россиян — все делается, чтобы сохранить власть", — заявил "Цезарь".

Легион "Свобода России" не согласовывал свой рейд по Белгородчине с украинской стороной

Также бойцы Легиона рассказали о том, что рейд на Белгородчину был исключительно их личным решением, а операция не согласовывалась с украинской стороной. Также к операции не была привлечена иностранная техника: "Мы хотим доказать россиянам, что возможно сражаться против тирана, что власть путина не безгранична, что ФСБ может бить, контролировать, пытать безоружных. Как только они встречаются с вооруженным сопротивлением – они бегут", — сказал один из бойцов.

В целом, на территории РФ российские повстанцы находились 24 часа.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас