Бойцы Легиона "Свобода России" могли зайти в Белгород

Бійці Легіону. Фото: Telegram Легіон "Свобода Росії"

Во время своего освободительного рейда по Белгородчине бойцы Легиона "Свобода России" вполне могли зайти и в сам областной центр, поскольку почти не ощущали сопротивления врага. Однако столица региона устояла, потому что у повстанцев были другие задачи.

Об этом в интервью украинским СМИ сообщил один из лидеров Легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь".

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"Реакция (русских силовиков – Ред.) была панической и совершенно неадекватной. Прошло несколько часов, когда стало появляться хоть какое-то организованное сопротивление. Если бы мы ставили более глубокую цель операции, то могли бы дойти и до Белгорода, но у нас такой задачи не было. Конечно, были стычки с российскими силовиками, но они попадали не столько в нас, сколько по домам мирных жителей, уничтожая свою собственную территорию. Этим они доказывают только то, что Кремлю все равно, кого убивать — украинцев или россиян — все делается, чтобы сохранить власть", — заявил "Цезарь".

Легион "Свобода России" не согласовывал свой рейд по Белгородчине с украинской стороной

Также бойцы Легиона рассказали о том, что рейд на Белгородчину был исключительно их личным решением, а операция не согласовывалась с украинской стороной. Также к операции не была привлечена иностранная техника: "Мы хотим доказать россиянам, что возможно сражаться против тирана, что власть путина не безгранична, что ФСБ может бить, контролировать, пытать безоружных. Как только они встречаются с вооруженным сопротивлением – они бегут", — сказал один из бойцов.

В целом, на территории РФ российские повстанцы находились 24 часа.