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Легіон "Свобода Росії" заявив, що Гладков проігнорував зустріч з ними

4 червня 2023 21:17
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Гладков не прийшов на переговори з легіоном "Свобода Росії"
Добровольці легіону "Свобода Росії". Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Бійці "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" запропонували губернатору Бєлгородської області В'ячеславу Гладкову переговори. Натомість, він проігнорував зустріч. 

Про це повідомляє легіон "Свобода Росії".

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Що відомо

Відомо, що сьогодні військові запропонували Гладкову обміняти двох полонених на декілька хвилин спілкування в храмі у Новій Таволжанці. Вони зазначили, що під час переговорів зброї не буде. І додали, що в Гладкова є час до 17:00, щоб поспілкуватися.

Натомість, губернатор проігнорував їх пропозицію і не з‘явився на призначеній ними зустрічі для обміну полонених.

Після цього добровольці заявили, що передадуть російських військовополонених Україні для поповнення обмінного фонду. 

Нагадаємо, добровольці легіону "Свобода Росії" продовжують демонструвати результати своїх активних дій проти чинного уряду Путіна та його військових у Бєлгородській області. Вони показали, як "випалюють" ворожі сили з їхніх укриттів у зелених зонах.

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