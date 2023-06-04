Гладков не пришел на переговоры с легионом "Свобода России"

Добровольцы легиона "Свобода России". Фото: росСМИ

Бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" предложили губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову переговоры. Он проигнорировал встречу.

Об этом сообщает легион "Свобода России".

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Что известно

Известно, что военные предложили Гладкову обменять двух пленных на несколько минут общения в храме в Новой Таволжанке. Они отметили, что в ходе переговоров оружия не будет. И добавили, что у Гладкова есть время до 17:00, чтобы пообщаться.

В то же время губернатор проигнорировал их предложение и не явился на назначенной ими встрече для обмена пленных.

После этого добровольцы заявили, что передадут российских военнопленных Украине для пополнения обменного фонда.

Напомним, добровольцы легиона "Свобода России" продолжают демонстрировать результаты своих активных действий против действующего правительства Путина и его военных в Белгородской области. Они показали, как "выжигают" вражеские силы из их укрытий в зеленых зонах.