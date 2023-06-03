Подоляк заявив, що Україна готова надати гуманітарні коридори для Бєлгорода

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Фото: ОП

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Україна готова надати гуманітарні коридори для жителів Бєлгородської області. Він також прокоментував події, які відбуваються на території РФ.

Про це Михайло Подоляк сказав в ефірі телемарафону.

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"Безумовно РДК демонструє альтернативну позицію щодо того, як треба ставитися до громадян своєї країни. Все, що сьогодні відбувається в Бєлгородській області, виглядає наступним чином", — наголосив Подоляк.

Він зазначив, що російські військові не змінюють своєї тактики та продовжують ховатися у дворах та будинках місцевих мешканців.

"Росія розміщує в житлових кварталах свої сили, туди заходять РДК і воюють безпосередньо з військами РФ, а Росія своїми додатковими військами атакує цивільне населення Росії", — розповів радник голови ОП.

Гуманітарні коридори для Бєлгородської області

Подоляк заявив, що Україна готова надати місцевим жителям Бєлгородської області гуманітарні коридори для виходу з зони бойових дій.

"Тому, виходячи з гуманістичної складової, РДК говорить, що можуть організувати гуманітарні коридори.... Україна готова надати гуманітарні коридори, якщо це буде потрібно для збереження цивільних громадян Росії", — додав Подоляк.

Нагадаємо, підрозділи "Русского добровольческого корпуса" заявили, що дійшли до передмістя Шебекіна. У самому місті вони обстріляли "Градами" будівлю МВС, де зібралися місцеві поліцейські.

Також ми писали, що бійці "Русского добровольческого корпуса" та легіону "Свобода России" продовжують операцію звільнення у Бєлгородській області. Через це з кількох прикордонних з Україною селищ втекла російська влада.