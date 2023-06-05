Пригожин ответил легиону "Свобода России" на предложение обменять пленных

Глава ПИК Вагнер Евгений Пригожин. Фото: росСМИ

Легион "Свобода России" обратился к главе ПВК Вагнеру Евгению Пригожину с предложением обменять командира ВС РФ Романа Веневитина на нескольких российских пленных. Главарь "вагнеровцев" ответил.

Об этом сообщает легион "Свобода России".

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Сегодня, 5 июня, добровольцы "Легиона Свобода" обратились к Евгению Пригожину с предложением об обмене.

"Мы обращаемся к вам, потому что вся провластная элита в лице кавалера ордена мужества Гладкова, трусливо отсиделась, оставив своих людей в плену, пока их войска накрывали артиллерией мирные города. Как нам стало известно, бойцами ПВК Вагнера были взяты в плен командира 72 бригады РФ подполковника Романа Веневитина. В качестве жеста доброй воли мы предлагаем обменять его на несколько бойцов ВС РФ, взятых нами в плен во время освободительных боев в Белгородской области", — сообщают бойцы.

После опубликованного обращения главарь "вагнеровцев" ответил. Он заявил, что подполковник 72-й бригады Роман Веневитин не в плену. Его задержали и проводят с ним следственные действия.

"Об обмене. Подполковник 72-й бригады, он не в плену. Он был задержан и передан для проведения следственных действий. Да и понятно, что никого из россиян в обмен на россиян мы отдавать не готовы", — ответил Пригожин.

Обращение к Гладкову

Накануне, 4 июня, добровольцы легиона обращались к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову. Они предложили ему обменять двух пленных на несколько минут общения в храме в Новой Таволжанке. И добавили, что в ходе переговоров оружия не будет.

В то же время губернатор проигнорировал их предложение и не явился на назначенной ими встрече для обмена пленных.

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