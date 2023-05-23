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Лейтенант ЗСУ розповів, чого не вистачає бійцям для контрнаступу та коли він буде

23 травня 2023 17:52
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Лейтенант ЗСУ розповів, чого не вистачає бійцям для контрнаступу та коли він буде
Збройні сили України. Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

У прямому ефірі Новини.LIVE ведучий Вадим Ярошенко поговорив з лейтенантом ЗСУ від 67-ї бригади, батальйону "Вовки Да Вінчі", групи "Гонор" Олександром Ябчанко. Вони показали кадри боїв та обговорили коли ЗСУ підуть у контрнаступ та чого не вистачає українській армії.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Коли контрнаступ

Вчора, 22 травня, в прямому ефірі український військовий Олександр Ябченко розповів деталі служби. Також показали відео, де видно, як ЗСУ хоробро обороняють країну та воюють проти окупантів. 

Крім того, лейтенант ЗСУ розказав, що потрібно для військових, щоб йти в контрнаступ. Розповів про підготовку до дій проти окупантів.

"В нас немає права робити помилки. Бо ці помилки вартують людських життів", — сказав військовий.

Він також додав, що мають все правильно спланувати і скерувати дії ЗСУ. За його словами вони не мають права йти в наступ лише для позитивних новин і при цьому втратити хороших військовослужбовців.

Олександр Ябченко заявив, що РФ слабшає, а Україна сильнішає. І контрнаступ буде відбуватись в "найдоцільніший для цього час".

Нагадаємо, що російські окупаційні війська активно готуються до майбутнього наступу ЗСУ. Загарбники риють окопи та будуть оборонні укріплення в Криму та інших тимчасово захоплених територіях.

У суботу, 20 травня, вийшло інтерв'ю Михайла Подоляка. Радник голови Офісу Президента розповів ситуацію, яка наразі спостерігається на Бахмутському напрямку. Також він розповів про контрнаступ ЗСУ.

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