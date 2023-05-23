Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Лейтенант ВСУ рассказал, чего не хватает бойцам для контрнаступления и когда оно будет arrow

Лейтенант ВСУ рассказал, чего не хватает бойцам для контрнаступления и когда оно будет

23 мая 2023 17:52
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Лейтенант ВСУ рассказал, чего не хватает бойцам для контрнаступления и когда оно будет
Вооруженные силы Украины. Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

В прямом эфире Новини.LIVE ведущий Вадим Ярошенко поговорил с лейтенантом ВСУ от 67-й бригады, батальона "Волки Да Винчи", группы "Гонор" Александром Ябченко. Они показали кадры боев и обсудили, когда ВСУ пойдут в контрнаступление и чего не хватает украинской армии.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Когда контрнаступление

Вчера, 22 мая, в прямом эфире украинский военный Александр Ябченко рассказал о деталях службы. Также показали видео, где видно, как ВСУ храбро обороняют страну и воюют против оккупантов.

Кроме того, лейтенант ВСУ рассказал, что нужно для военных, чтобы идти в контрнаступление. Рассказал о подготовке к действиям против оккупантов.

"У нас нет права совершать ошибки. Потому что эти ошибки стоят человеческих жизней", — сказал военный.

Он также добавил, что должны все правильно спланировать и направить действия ВСУ. По его словам, они не имеют права идти в наступление только для положительных новостей и при этом потерять хороших военнослужащих.

Александр Ябченко заявил, что РФ слабеет, а Украина сильнее. И контрнаступление будет происходить в "самое целесообразное для этого время".

Напомним, что российские оккупационные войска активно готовятся к предстоящему наступлению ВСУ. Захватчики роют окопы и будут оборонительные укрепления в Крыму и других временно захваченных территориях.

В субботу, 20 мая, вышло интервью Михаила Подоляка. Советник главы Офиса Президента рассказал ситуацию, которая сейчас наблюдается на Бахмутском направлении. Также он рассказал о контрнаступлении ВСУ.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

19:22 Мудрик не нужен "Челси": клуб принял решение по игроку

23:20Пилот Karaya рассказал, почему в РФ произошло массовое падение авиации

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас