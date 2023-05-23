Лейтенант ВСУ рассказал, чего не хватает бойцам для контрнаступления и когда оно будет

Вооруженные силы Украины. Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS

В прямом эфире Новини.LIVE ведущий Вадим Ярошенко поговорил с лейтенантом ВСУ от 67-й бригады, батальона "Волки Да Винчи", группы "Гонор" Александром Ябченко. Они показали кадры боев и обсудили, когда ВСУ пойдут в контрнаступление и чего не хватает украинской армии.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Когда контрнаступление

Вчера, 22 мая, в прямом эфире украинский военный Александр Ябченко рассказал о деталях службы. Также показали видео, где видно, как ВСУ храбро обороняют страну и воюют против оккупантов.

Кроме того, лейтенант ВСУ рассказал, что нужно для военных, чтобы идти в контрнаступление. Рассказал о подготовке к действиям против оккупантов.

"У нас нет права совершать ошибки. Потому что эти ошибки стоят человеческих жизней", — сказал военный.

Он также добавил, что должны все правильно спланировать и направить действия ВСУ. По его словам, они не имеют права идти в наступление только для положительных новостей и при этом потерять хороших военнослужащих.

Александр Ябченко заявил, что РФ слабеет, а Украина сильнее. И контрнаступление будет происходить в "самое целесообразное для этого время".

Напомним, что российские оккупационные войска активно готовятся к предстоящему наступлению ВСУ. Захватчики роют окопы и будут оборонительные укрепления в Крыму и других временно захваченных территориях.

В субботу, 20 мая, вышло интервью Михаила Подоляка. Советник главы Офиса Президента рассказал ситуацию, которая сейчас наблюдается на Бахмутском направлении. Также он рассказал о контрнаступлении ВСУ.