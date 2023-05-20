Подоляк розповів про ситуацію в Бахмуті

Радник голови офісу Президента України Михайло Подоляк. Фото: Ми — Україна

Сьогодні, 20 травня, вийшло інтерв'ю Михайла Подоляка. Радник голови Офісу Президента розповів ситуацію, яка наразі спостерігається на Бахмутському напрямку.

Про це сказав радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк на інтерв'ю для 24 каналу.

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Контрнаступ

Михайло Подоляк відповів на запитання чи може розпочатися контрнаступ, поки президента Зеленського немає в Україні.

"Теоретично може бути все, що завгодно. Однак теоретично про це можуть говорити виключно наші військові, Генштаб. У цьому випадку ми говоримо про два ключових напрямки — Луганський та Донецький. Вони оцінюють, дивляться за переміщенням російських резервів, переміщенням наших резервів тощо", — сказав радник голови Офісу Президента.

Він додав, що наразі Україна збільшить інтенсивність обстрілів структур російського забезпечення на окупованих територіях. Але про початок контрнаступу можуть говорити тільки українські військові.

"Це непогано, що ми так багато говоримо про контрнаступ, це нормально. Бо це важливий етап війни й він показує, хто володіє ініціативою, це розв'язує певні інформаційні питання. Єдине, що мені не дуже подобається — це коли ми говоримо про конкретику певної наступальної дії на якомусь напрямку. Це просто дивно, коли про це говорять експерти, які безпосередньо не мають відношення до Генштабу чи верховного головнокомандування, де розв'язуються питання. Говорити про контрнаступ, що це важливий етап війни потрібно й без нього ми не вирішимо жодного стратегічного чи навіть тактичного завдання — потрібно. Але про конкретні напрямки, конкретний час — зайве", — заявив Михайло Подоляк.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Радник голови Офісу Президента сказав, що на Бахмутському напрямку йдуть наймасштабніші бойові дії з боку України, яка саме там кінцево "обнулила" репутацію російської армії.

"Це дуже страшні бої. Це відкритий шлях до пекла. Росія втрачає та витрачає все боєздатне, що змогла там сконцентрувати", — сказав Михайло Подоляк.

Крім цього він додав, що українські військові вже десятки разів виконали завдання.

"ЗСУ не дали можливості розгорнути Росії наступ, накопичити певний психологічний компонент для того, щоб говорити нібито окупанти просуваються. Крім того, українські військовослужбовці не дали можливості Росії відпрацювати, злагодити своїх мобілізованих і показати, як треба воювати", — сказав політик.

Також він зазначив, що окупанти в Бахмуті отримали багато втрат, які суттєво впливають і деморалізують мобілізованих.

"Україна довела, що з точки зору оборонної маневрової війни ми перебуваємо на іншому рівні, аніж російська сучасна армія. Бахмут — це приклад того, як треба себе поводити у сучасній масштабній війні. Там дуже ефектно проявили себе й оперативне командування Олександра Сирського, і Генштаб Валерія Залужного, і загалом конкретні бригади, які на цьому напрямку відпрацьовують", — заявив радник голови Офісу Президента.

Про ситуацію в Бахмуті Михайло Подоляк розповідає в інтерв'ю з 46 хвилини.

Нагадаємо, що на сході України продовжуються запеклі бойові дії. Українські військові стримують штурми російських окупантів. Найгарячішою точкою залишається місто Бахмут Донецької області.

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