Іспанія передала військову допомогу Україні

Військова допомога для України. Фото: Ministerio De Defensa

У понеділок, 24 липня, до України вирушила військова допомога від Іспанії. До неї, зокрема, увійшла нова партія танків Leopard, машини швидкої допомоги, бронетранспортери, вантажівки та різні види боєприпасів.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Іспанії.

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До пакету увійшли, зокрема, чотири танки Leopard 2A4.

"Також до цієї партії входить десять бронеавтомобілів ТОА М-113 (з них три для Прикордонної служби), десять вантажівок ВМС (з яких п’ять передадуть Прикордонній охороні та п’ять підуть у ЗСУ), один багатоцільовий броньований автомобіль (для Прикордонної служби), три цивільні санітарні машини та один броньований санітарний автомобіль БМР (який відправлятиметься до різних військових госпіталів), а також одна броньована цивільна санітарна машина (для Прикордонної служби)", — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що усю військову допомогу ЗСУ зможуть отримати вже на початку серпня.

Нагадаємо, у Німеччині підтвердили домовленість з Польщею щодо ремонту танків німецького виробництва Leopard для ЗСУ. Йдеться про ті моделі, які пошкодилися на фронті в Україні.