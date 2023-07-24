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Leopard и не только: Испания передала военную помощь Украине

24 июля 2023 19:46
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Испания передала военную помощь Украине
Военная помощь для Украины. Фото: Ministerio De Defensa
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В понедельник, 24 июля, в Украину отправилась военная помощь от Испании. В нее, в частности, вошла новая партия танков Leopard, машины скорой помощи, бронетранспортеры, грузовики и разные виды боеприпасов.

Об этом сообщают на сайте Министерства обороны Испании.

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В пакет вошли, в частности, четыре танка Leopard 2A4.

"Также в эту партию входит десять бронеавтомобилей ТОА М-113 (из них три для Пограничной службы), десять грузовиков ВМС (из которых пять передадут Пограничной охране и пять пойдут в ВСУ), один многоцелевой бронированный автомобиль (для Пограничной службы), три гражданских санитарных машин и один бронированный санитарный автомобиль БМР), а также одна бронированная гражданская санитарная машина (для Пограничной службы)", — говорится в сообщении.

Сообщается, что всю военную помощь ВСУ смогут получить уже в начале августа.

Напомним, в Германии подтвердили договоренность с Польшей о ремонте танков немецкого производства Leopard для ВСУ. Речь идет о тех моделях, которые повредились на фронте в Украине.

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