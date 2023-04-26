Лякалки для білоруських прикордонників: українці вигадують щоразу нові
Білоруські прикордонники нажахані. Мовляв, їх знову лякають українські колеги — погрозами та агресивними діями. Зараз українські прикордонники почали вмикати сигнал повітряної тривоги.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Зазначається, що сигнал повітряної тривоги відтепер буде лунати на Житомирській і Рівненській ділянках.
"Такі заходи спрямовані на те, щоб сусіди, які ще не визначилися, на чиєму вони боці, все ж таки розуміли, що якщо тривога лунає кілька разів вдень і вночі — це жахливо", — кажуть українці.
Нагадаємо, підрозділи Державної прикордонної служби України з користю для себе витрачають час, користуючись ситуацією на українсько-білоруському кордоні. Зокрема, для підготовки до контрнаступу у складі ЗСУ.