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Пугалки для белорусских пограничников: украинцы придумывают каждый раз новые

26 апреля 2023 01:57
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Пугалки для белорусских пограничников: украинцы придумывают каждый раз новые
Белорусские пограничники жалуются, что бойцы ГПСУ пытаются их запугать. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Белорусские пограничники в ужасе.  Говорят, их снова пугают украинские коллеги. Пограничники Украины начали включать сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Сообщается, что сигнал воздушной тревоги теперь будет раздаваться на Житомирском и Ровенском участках.

"Такие меры направлены на то, чтобы еще не определившиеся соседи, на чьей они стороне, все же понимали, что если тревога звучит несколько раз днем и ночью — это ужасно", — говорят украинцы.

Напомним, подразделения Государственной пограничной службы Украины с пользой для себя тратят время, пользуясь ситуацией на украинско-белорусской границе. В частности, для подготовки к контрнаступлению в составе ВСУ.

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