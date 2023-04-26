Пугалки для белорусских пограничников: украинцы придумывают каждый раз новые

Белорусские пограничники жалуются, что бойцы ГПСУ пытаются их запугать. Фото: REUTERS

Белорусские пограничники в ужасе. Говорят, их снова пугают украинские коллеги. Пограничники Украины начали включать сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Сообщается, что сигнал воздушной тревоги теперь будет раздаваться на Житомирском и Ровенском участках.

"Такие меры направлены на то, чтобы еще не определившиеся соседи, на чьей они стороне, все же понимали, что если тревога звучит несколько раз днем и ночью — это ужасно", — говорят украинцы.

Напомним, подразделения Государственной пограничной службы Украины с пользой для себя тратят время, пользуясь ситуацией на украинско-белорусской границе. В частности, для подготовки к контрнаступлению в составе ВСУ.