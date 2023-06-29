Ляшко відповів, чи загрожує столиці небезпека в разі теракту на ЗАЕС

Віктор Ляшко. Фото: Главком

Якщо Росія вдасться до теракту на Запорізькій АЕС, то Київ не буде мати наслідків. В разі аварії треба дотримуватися чітких рекомендацій.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю "Ми-Україна".

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Наслідки для Києва

"Київ поза межею впливу. Однак, ми повинні чітко розуміти, давайте робити усе можливе, щоб запобігти цьому. Друге — не створювати паніки й штучного ажіотажу", — наголосив Ляшко.

За його словами, якщо станеться теракт, треба одразу слухати рекомендації, адже вони прив'язані до конкретної ситуації та радіаційного моніторингу.

Підготовка до можливого теракту

На тлі можливого російського теракту на Запорізькій АЕС у місті проведуть масштабні навчання. Тренування триватимуть як у самому Запоріжжі, так і на околицях.

Нагадаємо, раніше у США відреагували на інформацію про ймовірність підриву російськими військами Запорізької АЕС. Там заявили, що не вважають загрозу катастрофи "неминучою".