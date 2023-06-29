Ляшко ответил, угрожает ли столице опасность в случае теракта на ЗАЭС

Виктор Ляшко. Фото: Главком

Если Россия устроит теракт на Запорожской АЭС, то Киев не будет иметь последствий. В случае аварии следует соблюдать четкие рекомендации.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Мы-Украина".

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Последствия для Киева

"Киев вне предела влияния. Однако, мы должны четко понимать, давайте делать все возможное, чтобы предотвратить это. Второе — не создавать паники и искусственного ажиотажа" , — подчеркнул Ляшко.

По его словам, если произойдет теракт, нужно сразу слушать рекомендации, ведь они привязаны к конкретной ситуации и радиационному мониторингу.

Подготовка к возможному теракту

На фоне возможного российского теракта на Запорожской АЭС в городе проведут масштабные учения. Тренировки будут продолжаться как в самом Запорожье, так и в окрестностях.

Напомним, ранее в США отреагировали на информацию о вероятности подрыва российскими войсками Запорожской АЭС. Там заявили, что не считают угрозу крушения "неизбежной".