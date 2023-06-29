Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Ляшко ответил, угрожает ли столице опасность в случае теракта на ЗАЭС arrow

Ляшко ответил, угрожает ли столице опасность в случае теракта на ЗАЭС

29 июня 2023 19:33
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Ляшко ответил, угрожает ли столице опасность в случае теракта на ЗАЭС
Виктор Ляшко. Фото: Главком
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Если Россия устроит теракт на Запорожской АЭС, то Киев не будет иметь последствий. В случае аварии следует соблюдать четкие рекомендации.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Мы-Украина".

Читайте также:

Последствия для Киева

"Киев вне предела влияния. Однако, мы должны четко понимать, давайте делать все возможное, чтобы предотвратить это. Второе — не создавать паники и искусственного ажиотажа" , — подчеркнул Ляшко.

По его словам, если произойдет теракт, нужно сразу слушать рекомендации, ведь они привязаны к конкретной ситуации и радиационному мониторингу.

Подготовка к возможному теракту

На фоне возможного российского теракта на Запорожской АЭС в городе проведут масштабные учения. Тренировки будут продолжаться как в самом Запорожье, так и в окрестностях.

Напомним, ранее в США отреагировали на информацию о вероятности подрыва российскими войсками Запорожской АЭС. Там заявили, что не считают угрозу крушения "неизбежной".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

None

Зачем Путин выслал Пригожина в Беларусь и что будет с Лукашенко: интервью помощника Тихановской

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз