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Врача-сепаратиста, который пытал Романа Свитана, будут судить за “дискредитацию СВО”

10 апреля 2023 14:37
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
Врача-сепаратиста, который пытал Романа Свитана, будут судить за “дискредитацию СВО”
Горловский врач Юрий Евич прославился нацистскими высказываниями и участием в пытках пленных. Фото: https://tactic-med.ru/
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

Российские силовики завели дело на "Z-патриота", горловского врача Юрия Евича, принимавшего участие в военных действиях против Украины.

Об этом сообщает телеграм-канал SOTAvision.

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Детали

Донос на Евича написал полицейский, проходивший у врача-сепаратиста курс по тактической медицине. Полицейскому не понравились высказывания Евича о проблемах в снабжении российской оккупационной армии.

"В своем выступлении Евич провоцировал создание негативной оценки вооруженных сил рф в виду проведения специальной военной операции. С большой долей вероятности можно предполагать, что это лицо действует по указанию врагов с целью дискредитации как волонтерского движения, так и ветеранов СВО", — цитирует телеграм-канал высказывания работников учебного центра "Технологии выживания", с которым сотрудничал Евич.

"А нас-то за что?"

Информация о доносе на Евича возмутила российских "турбопатриотов", обычно весьма одобрительно относящихся к борьбе с "дискредитаторами" российской армии.

"Написавший донос вообще наверняка не смог бы заехать в зону СВО, а вот Юрий Юрьевич смог. Смог не только заехать, но и попасть на один из самых опасных участков, попасть, что бы спасать жизни наших солдат. В связи с этим у меня вопрос, а кто-же в данном случае на самом деле дискредитирует российскую армию?" — спрашивает автор телеграм-канала "Старше Эдды".

"Сам факт существования данного прецедента — следствие преступного деяния изменников родины в погонах. Мы наблюдаем за каждым вашим шагом и ни одно ваше действие не останется без нашего внимания. Мы — народ россии", — угрожает "Говорит ТопаZ".

"Надеюсь, органы разберутся в этой ситуации и, конечно же, обратят внимание на лицо, которое написало подобный донос", — пишет "военкор" Борис Рожин, известный под псевдонимом Colonelcassad.

По информации пропагандистского телеграм-канала Readovka, сам Евич уверен, что дело инициировали местные власти.

"Евич не планирует бегать от суда, а будет отстаивать там свою честь, ведь уверен, что не сделал ничего дурного, а сокрытие истинного положения дел ни к чему хорошему не приведет", — сообщает Readovka.

Кто такой Юрий Евич

Уроженец Горловки Юрий Евич в 2014 году воевал на Донбассе в рядах сепаратистов "ДНР", получил звание старшего лейтенанта медицинской службы. После полномасштабного вторжения рф в Украину участвовал в боевых действиях в составе так называемого "Союза добровольцев Донбасса". Известен лекциями по тактической медицине, которые проводит для российских силовиков.

Украинский военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан, прошедший через российский плен в 2014 году на Донбассе, сталкивался с Евичем в печально знаменитой донецкой тюрьме "Изоляция".

"Был еще доктор, который меня держал в сознании, я его называю "доктор Менгеле", держал в пыточных в сознании, чтобы не умер, чтобы постоянно держался. Юрий Евич, он еще писатель, написал книгу и там в этой книге есть, как меня пытали, как он это подает интересно. Если набрать в Google "Юрий Евич", то Google как раз выдаст ссылку на книгу, которую он написал. Он написал все для того, чтобы в Гааге сидеть с Бородаем", — рассказал Свитан в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару.

Также Евич неоднократно выступал с нацистскими высказываниями, называя Украину "недостраной, а украинцев – "недочеловеками".

Российские оккупанты почти полностью уничтожили город Бахмут на Донетчине. Но, несмотря на девять месяцев наступления, войска страны-агрессора до сих пор не могут захватить этот населенный пункт.

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