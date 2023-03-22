Лікарні в окупації забиті росіянами: які проблеми це спричинило для цивільних
На тимчасово окупованих територіях всі лікарні в першу чергу обслуговують окупантів. Відтак для цивільних утворився дефіцит ліків.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
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Медична криза
"Оскільки пріоритет використання медикаментів зміщений на потреби окупантів, то нині дефіцит спостерігається як в лікарнях, так і в аптеках. Ті ж ліки, які є на полицях, значно гіршої якості", — йдеться у повідомленні.
При цьому у більшості лікарень вже не приймають цивільних на стаціонарне лікування або розміщують ранених окупантів в сусідніх відділеннях.
"Таким чином, в регіоні спостерігається справжня медична криза", — наголошують у Центрі нацспротиву.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники загострюють медичну кризу на території окупованого Криму. РФ не лише залишила цивільне населення півострова без медикаментів, а загарбники забирають усю кров для потреб власних бійців.
Фото: Reuters