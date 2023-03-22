Лікарні в окупації забиті росіянами: які проблеми це спричинило для цивільних

Через поранених росіян на окупованих територіях виникла медична криза

На тимчасово окупованих територіях всі лікарні в першу чергу обслуговують окупантів. Відтак для цивільних утворився дефіцит ліків.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Медична криза

"Оскільки пріоритет використання медикаментів зміщений на потреби окупантів, то нині дефіцит спостерігається як в лікарнях, так і в аптеках. Ті ж ліки, які є на полицях, значно гіршої якості", — йдеться у повідомленні.

При цьому у більшості лікарень вже не приймають цивільних на стаціонарне лікування або розміщують ранених окупантів в сусідніх відділеннях.

"Таким чином, в регіоні спостерігається справжня медична криза", — наголошують у Центрі нацспротиву.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники загострюють медичну кризу на території окупованого Криму. РФ не лише залишила цивільне населення півострова без медикаментів, а загарбники забирають усю кров для потреб власних бійців.

Фото: Reuters