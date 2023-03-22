Больницы в оккупации забиты россиянами: какие проблемы это повлекло для гражданских
На временно оккупированных территориях все больницы в первую очередь обслуживают оккупантов. Следовательно, для гражданских образовался дефицит лекарств.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
-
"Грибок и холод": Одесские волонтеры оценили новое помещение, которое им предложил облсовет
-
Лавров принялся пугать Украину урановыми боеприпасами от Британии
-
Оккупанты готовят специальные "военкоматы" для принудительной мобилизации в Донецкой области
-
Ракетный обстрел Запорожья: реакция знаменитостей на террор окупантов
-
Из Одесского порта вышло судно, зафрахтованное ООН: куда оно следует
-
Под Харьковом правоохранители эксгумировали труп мирной жительницы: детали расследования
-
В Украине возобновили регистрацию на финпомощь в 16 тыс. грн: как получить
-
Глава Авдеевской МВА Барбаш рассказал, что оккупанты еще с прошлого года пытаются окружить город
-
Эксперт нашел неожиданный источник поставок самолетов для Украины
-
Последствия российской атаки дронами-камикадзе по Ржищеву (ФОТО)
Медицинский кризис
"Поскольку приоритет использования медикаментов смещен на нужды оккупантов, то сейчас дефицит наблюдается как в больницах, так и в аптеках. Те же лекарства, которые есть на полках, значительно худшего качества", — говорится в сообщении.
При этом в большинстве больниц уже не принимают гражданских на стационарное лечение или размещают раненых оккупантов в соседних отделениях.
"Таким образом, в регионе наблюдается настоящий медицинский кризис", — подчеркивают в Центре нацсопротивления.
Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики обостряют медицинский кризис на территории оккупированного Крыма. РФ не только оставила гражданское население полуострова без медикаментов, захватчики еще и забирают всю кровь для нужд своих бойцов.
Фото: Reuters