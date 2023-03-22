Больницы в оккупации забиты россиянами: какие проблемы это повлекло для гражданских

Из-за раненых россиян на оккупированных территориях возник медицинский кризис

На временно оккупированных территориях все больницы в первую очередь обслуживают оккупантов. Следовательно, для гражданских образовался дефицит лекарств.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Медицинский кризис

"Поскольку приоритет использования медикаментов смещен на нужды оккупантов, то сейчас дефицит наблюдается как в больницах, так и в аптеках. Те же лекарства, которые есть на полках, значительно худшего качества", — говорится в сообщении.

При этом в большинстве больниц уже не принимают гражданских на стационарное лечение или размещают раненых оккупантов в соседних отделениях.

"Таким образом, в регионе наблюдается настоящий медицинский кризис", — подчеркивают в Центре нацсопротивления.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики обостряют медицинский кризис на территории оккупированного Крыма. РФ не только оставила гражданское население полуострова без медикаментов, захватчики еще и забирают всю кровь для нужд своих бойцов.

Фото: Reuters