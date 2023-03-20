У Криму виник дефіцит крові, загарбники забирають усі запаси для окупантів
Російські загарбники загострюють медичну кризу на території окупованого Криму. РФ не лише залишила цивільне населення півострова без медикаментів, так загарбники забирають усю кров для потреб власних бійців.
Про це пише Центр національного спротиву.
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Військові госпіталі рф переповнені солдатами. Так, на території окупованого Криму окрім нестачі медикаментів з'явилася нова проблема — брак крові у центрах переливання. Загарбники забрали її для поранених окупантів.
"На території тимчасово окупованого Криму загострюється гуманітарна криза. Зокрема у місті Севастополь, з центрів переливання забрали кров та її компоненти для клінічного військового госпіталю, чим спричинили дефіцит у цивільних закладах", — йдеться у повідомленні.
Також, через переорієнтування медичної системи тимчасово окупованих територій України на потреби російських військових — в Криму зростає дефіцит ліків для цивільних.
Нагадаємо, окупанти змушують цивільних рити окопи у Криму. У Генштабі ЗСУ зазначають, що загарбники використовують людей на безоплатній основі.
Також раніше військовий експерт Дмитро Снєгирьов розповів, що російські окупаційні війська активно зводять інженерні фортифікаційні споруди на території окупованого Криму. А найбільші з них помічені поблизу двох міст на півночі півострова.