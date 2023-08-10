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Ліквідація офіцерів РФ: у ГУР прокоментували роботу елітного батальйону "Шаман"

10 серпня 2023 13:13
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Ліквідація офіцерів РФ: у ГУР прокоментували роботу елітного батальйону "Шаман"
Представник ГУР Андрій Юсов. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Елітний батальйон спецпризначенців ГУР "Шаман" успішно виконує завдання зі знищення російських офіцерів. Однак, розкривати подробиці щодо цього, в тому числі і "рейду" на окуповану лівобережну частину Херсонської області у розвідці не готові. 

Про це стало відомо з коментаря представника ГУР Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

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Що сказав Юсов

"Подробиці ми будемо спостерігати, читаючи некрологи тих самих російських генералів і не тільки їх. А те, що спецпідрозділи ГУР МО працюють ефективно і не лише на лінії фронту, але й за нею, то це не новина", — сказав Юсов. 

І додав, що окупанти знають про успішну роботу підрозділу ГУР. Через страх, який відчувають росіяни, у армії РФ почастішали випадки самогубства. 

"Вони знають, що відплата неминуча і може віднайти їх де б вони не знаходилися. І так має бути", — додає Юсов. 

За словами Юсова, найкращий вихід для офіцерів РФ з такої ситуації — здатися в полон. 

Нагадаємо, Збройні сили України знищили мікроавтобус, який використовувався для транспортування російських окупантів. Знищення транспорту здійснили бійці 63 окремої механізованої бригади.

Також ми писали, що за час збройної агресії РФ проти України Сили оборони зруйнували міф про другу армію світу. ЗСУ продовжують якісно виконувати свою роботу та наступати. 

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