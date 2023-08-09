ЗСУ блискуче ліквідували мікроавтобус з окупантами

ЗСУ знищують мікроавтобус з окупантами. Фото: скриншот

Збройні сили України знищили мікроавтобус, який використовувався для транспортування російських окупантів. Знищення транспорту здійснили бійці 63 окремої механізованої бригади.

Про це повідомив голова Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

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Знищення мікроавтобуса

За словами Сирського, підрозділ 63-ї окремої механізованої бригади успішно впорався із завданням. Попри те, що автомобіль знаходився поряд із зруйнованими спорудами та в щільних чагарниках, його вдалося знищити.

"63-а ОМБр знищує мікроавтобус, яким росіяни постійно перевозили свій особовий склад", — написав військовий.

Нагадаємо, що командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський показав, як військові знищують розвідувальні станції російських окупантів у Бахмуті Донецької області.

Також ми повідомляли, що українські військові продовжують знищувати російських окупантів та ворожу техніку. Вони показали, як залишили загарбників без САУ 2С1 та гаубиці Д-30.