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ЗСУ блискуче ліквідували мікроавтобус з окупантами

9 серпня 2023 19:33
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ЗСУ блискуче ліквідували мікроавтобус з окупантами
ЗСУ знищують мікроавтобус з окупантами. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Збройні сили України знищили мікроавтобус, який використовувався для транспортування російських окупантів. Знищення транспорту здійснили бійці 63 окремої механізованої бригади.

Про це повідомив голова Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

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Знищення мікроавтобуса

За словами Сирського, підрозділ 63-ї окремої механізованої бригади успішно впорався із завданням. Попри те, що автомобіль знаходився поряд із зруйнованими спорудами та в щільних чагарниках, його вдалося знищити.

"63-а ОМБр знищує мікроавтобус, яким росіяни постійно перевозили свій особовий склад", — написав військовий.

Нагадаємо, що командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський показав, як військові знищують розвідувальні станції російських окупантів у Бахмуті Донецької області.

Також ми повідомляли, що українські військові продовжують знищувати російських окупантів та ворожу техніку. Вони показали, як залишили загарбників без САУ 2С1 та гаубиці Д-30.

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