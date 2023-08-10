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Ликвидация офицеров РФ: в ГУР прокомментировали работу элитного батальона "Шаман"

10 августа 2023 13:13
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Ликвидация офицеров РФ: в ГУР прокомментировали работу элитного батальона "Шаман"
Представитель ГУР Андрей Юсов. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Элитный батальон спецназовцев ГУР "Шаман" успешно выполняет задачи по уничтожению российских офицеров. Однако раскрывать подробности по этому поводу, в том числе и "рейда" на оккупированную левобережную часть Херсонской области в разведке не готовы.

Об этом стало известно из комментария представителя ГУР Андрея Юсова в эфире телемарафона.

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Что сказал Юсов

"Подробности мы будем наблюдать, читая некрологи тех же российских генералов и не только их. А то, что спецподразделения ГУР МО работают эффективно и не только на линии фронта, но и за ней, это не новость", — сказал Юсов.

И добавил, что оккупанты знают об успешной работе подразделения ГУР. Из-за страха, который испытывают россияне, в армии РФ участились случаи самоубийства.

"Они знают, что возмездие неизбежно и может найти их где бы они ни находились. И так должно быть", — добавляет Юсов.

По словам Юсова, лучший выход для офицеров РФ из такой ситуации — сдаться в плен.

Напомним, Вооруженные силы Украины уничтожили микроавтобус, который использовался для транспортировки российских оккупантов. Уничтожение транспорта было совершено бойцами 63 отдельной механизированной бригады.

Также мы писали, что за время вооруженной агрессии РФ против Украины Силы обороны разрушили миф о второй армии мира. ВСУ продолжают качественно выполнять свою работу и наступать.

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