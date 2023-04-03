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Ликвидация Татарского: в ISW указали на российский след, связанный с "Вагнером"

3 апреля 2023 07:47
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Ликвидированный в Санкт-Петербурге медиапропагандист Татарский
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Взрыв на западе с участием российского "военкора" Владлена Татарского, вероятно, был специально спланирован в помещении кафе, принадлежащего Евгению Пригожину. Эта ликвидация является предупреждением самому владельцу ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщил в традиционном ежедневном обзоре событий, связанных с российско-украинским военным конфликтом, американский Институт изучения войны (ISW).

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Эксперты Института изучения войны отметили, что ликвидированный в Санкт-Петербурге российский военный блогер украинского происхождения Владлен Татарский в тот же день принимал участие в еще одном мероприятии, где все прошло без инцидентов.

Поэтому, вероятно, ликвидация Татарского сознательно произошла в заведении, принадлежащем владельцу ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину.

Взрыв как предупреждение

Аналитики ISW отмечают, что этот инцидент может являться своеобразным предупреждением самому Евгению Пригожину.

Причиной предупреждения является то, что тот все чаще ставит под сомнение ключевые тезисы Кремля о войне в Украине или даже косвенно демонстрирует заинтересованность в российском президентстве.

Напомним, 2 апреля в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга, где проводил свой так называемый "творческий вечер" Владлен Татарский, произошел взрыв. Пропагандист погиб.

На этот счет в россии началась истерика. Так, пропагандист Антон Красовский сказал, что следующим может быть он и не воевать с Украиной россия не может.

А сами россияне сразу же запутались о том, кто принес взрывчатку в кафе.

Фото из российских СМИ

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