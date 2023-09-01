"Лише про фронт": Зеленський відзвітував про чергове засідання Ставки

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Сьогодні, 1 вересня, Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Темою була ситуація на фронті.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Засідання Ставки

"Детально — Харківщина, Донбас. Детально — південь: Запоріжжя, лівий берег Херсонщини. Детально — евакуація поранених. Детально — плани ворога", — розповів глава держави.

Він додав, що влада робить все, щоб дати більше сили українським воїнам.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський виступив на міжнародному форумі "Амброзетті", який відбувається щоосені в Італії. Він підкреслив близькі відносини України з цією державою.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський висловив думку, що питання деокупації Криму може бути вирішено через дипломатичні чи військові канали. Втім, все залежатиме від дій сторони-агресора.