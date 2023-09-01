Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow "Лише про фронт": Зеленський відзвітував про чергове засідання Ставки arrow

"Лише про фронт": Зеленський відзвітував про чергове засідання Ставки

1 вересня 2023 18:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
"Лише про фронт": Зеленський відзвітував про чергове засідання Ставки
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 1 вересня, Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Темою була ситуація на фронті.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Засідання Ставки

"Детально — Харківщина, Донбас. Детально — південь: Запоріжжя, лівий берег Херсонщини. Детально — евакуація поранених. Детально — плани ворога", — розповів глава держави.

Він додав, що влада робить все, щоб дати більше сили українським воїнам.

null
Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський виступив на міжнародному форумі "Амброзетті", який відбувається щоосені в Італії. Він підкреслив близькі відносини України з цією державою.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський висловив думку, що питання деокупації Криму може бути вирішено через дипломатичні чи військові канали. Втім, все залежатиме від дій сторони-агресора.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

None

Політичне майбутнє Притули: піде в Раду чи знову боротиметься за крісло мера Києва

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

18:30 "Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом"

07:25 Тест з сірниками: цю задачу здатен розв'язати лише геніальний розум

07:51 Циганков може піти з "Жирони": готується гучний трансфер

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз