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Зеленський назвав шляхи деокупації Криму

1 вересня 2023 14:13
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Зеленський назвав шляхи деокупації Криму
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський у рамках бізнес-форуму Європейського дому Амброзетті в Італії висловив думку, що питання деокупації Криму може бути вирішено через дипломатичні чи військові канали. Втім, все залежатиме від дій сторони-агресора.

Про це повідомляє In Terris.

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Шляхи деокупації Криму

Зеленський наголосив на важливості повернення Криму, Донбасу та інших регіонів для досягнення довгоочікуваного світу в Україні та Європі. Глава України також заявив, що Київ, подібно до інших світових держав, не вважає російську присутність у цих регіонах законною.

"Це можна вирішити дипломатичним або військовим шляхом. Російські війська повинні залишити півострів без подальшого тиску, це збереже життя", — сказав Зеленський.

При цьому український лідер уточнив, що довготривалий світ на континенті можливий лише за умови повернення всіх окупованих територій.

Нагадаємо, що Україна обов'язково поверне Крим, адже ніяка Росія там бути не повинна. Наразі ведуться операції та підбір тактики для деокупації півострова.

Також ми повідомляли, що Україна активно прагне повернути Крим під час війни з Росією. При цьому стратегічний план України може полягати у створенні "земного блокпоста", щоб перекрити доступ до Криму через сухопутне сполучення.

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