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"Только о фронте": Зеленский отчитался об очередном заседании Ставки

1 сентября 2023 18:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
"Только о фронте": Зеленский отчитался об очередном заседании Ставки
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 1 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Темой была ситуация на фронте.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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Заседание Ставки

"Детально — Харьковская область, Донбасс. Детально — юг: Запорожье, левый берег Херсонской области. Детально — эвакуация раненых. Детально — планы врага", — рассказал глава государства.

Он добавил, что власти делают все, чтобы дать больше силы украинским воинам.

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Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский выступил на международном форуме "Амброзетти", который проходит каждую осень в Италии. Он подчеркнул близкие отношения Украины с этим государством.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что вопрос деоккупации Крыма может быть решен через дипломатические или военные каналы. Впрочем, все будет зависеть от действий агрессора.

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