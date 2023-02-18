Окупанти лише за добу атакували 10 областей України, — Зеленський

Лише за добу окупанти обстріляли 10 областей України, — Зеленський
Росія не полишає спроб залякати мирне населення України. Лише за одну добу окупанти атакували 10 областей.
Про це у своєму Telegram розповів Президент України Володимир Зеленський.
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Володимир Зеленський наголосив, що росія продовжує тероризувати цивільних, і лише за останню добу ворог завдав ударів по 10 областях України. На жаль, є загиблі та поранені серед мирних громадян.
"На кожного, хто здійснює цей постійний терор, чекатиме справедливе покарання. Відповідати обов'язково доведеться. За кожне зруйноване життя. За кожну ракету, випущену по Україні. За все те зло і страждання, яке росія принесла на нашу землю", — написав український гарант.
Нагадаємо, раніше в пресслужбі НАЕК "Енергоатом" повідомляли, що дві російські крилаті ракети пролетіли небезпечно близько від Південноукраїнської АЕС.
У компанії наголошують, що повітряні об'єкти ледь не влучили у реактор, що могло спричинити ядерну катастрофу.
Як відомо, сьогодні, 18 лютого окупанти завдали ракетного удару по Хмельницькому. Внаслідок обстрілу дві людини отримали поранення. Також пошкоджено десять багатоповерхівок та заклади освіти.