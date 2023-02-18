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Только за сутки оккупанты обстреляли 10 областей Украины, — Зеленский

18 февраля 2023 14:55
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Оккупанты только за сутки атаковали 10 областей Украины, — Зеленский
Российские захватчики продолжают терроризировать гражданское население Украины
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Россия не оставляет попыток запугать мирное население Украины. Только за сутки оккупанты атаковали 10 областей.

Об этом в своем Telegram рассказал Президент Украины Владимир Зеленский.

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Владимир Зеленский подчеркнул, что россия продолжает терроризировать гражданских, и только за последние сутки враг нанес удары по 10 областям Украины. К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирных граждан.

Обстрелы Украины

"Каждого, кто совершает этот постоянный террор, будет ждать справедливое наказание. Отвечать обязательно придется. За каждую разрушенную жизнь. За каждую ракету, выпущенную по Украине. За все то зло и страдания, которое россия принесла на нашу землю", — написал украинский гарант.

Напомним, ранее в пресс-службе НАЭК "Энергоатом" сообщали, что две российские крылатые ракеты пролетели опасно близко к Южноукраинской АЭС.

В компании подчеркивают, что воздушные объекты чуть не попали в реактор, что могло повлечь за собой ядерную катастрофу.

Как известно, сегодня, 18 февраля оккупанты нанесли ракетный удар по Хмельницкому. В результате обстрела два человека получили ранения. Также повреждены десять многоэтажек и учебные заведения.

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