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Росіяни обстріляли Дніпропетровську область: травмовано жінку

17 лютого 2023 20:06
vyktoryya-polysan.jpg - Вікторія Полісан
Росіяни обстріляли Дніпропетровську область: травмовано жінку
Внаслідок атаки поранено жінку
vyktoryya-polysan.jpg - Вікторія Полісан

Російські окупаційні війська обстріляли Нікопольщину. Внаслідок атаки постраждала літня жінка. 

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Микола Лукашук

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Зазначається, що армія рф упродовж доби чотири рази обстріляла Нікопольщину. Постраждала літня жінка. 

"Окупанти били з важкої артилерії по Марганецькій, Червоногригорівській ТГ та по самому Нікополю. Внаслідок обстрілів є постраждала — це пенсіонерка 1946 року народження. На щастя, її життю нічого не загрожує, вона лікується амбулаторно", — йдеться в повідомленні.  

Крім цього, відомо, що в Червоногригорівській громаді понівечено два десятки приватних житлових будинків і господарських споруд, автівка, газогони та електромережі. 

Нагадаємо, 16 лютого російські окупанти завдавали по мирних містах та селах Харківської області артилерійські, ракетні та авіаудари. Внаслідок ворожих обстрілів один мирний мешканець загинув, ще вісім — постраждали.

Також ми повідомляли, що за минулу добу 16 лютого ворог обстріляв регіон 76 разів. За словами депутата Херсонської обласної ради Сергія Хланя, росіяни навмисне цілять по місцях, де збирається велика кількість людей, аби було більше жертв та пошкоджень. 

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