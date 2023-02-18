Окупанти пошкодили десять багатоповерхівок та поранили двох людей у Хмельницькому
Сьогодні, 18 лютого, окупанти випустили ракети по Хмельницькому. Внаслідок обстрілу дві людини поранені та пошкоджено десять багатоповерхівок.
Про це повідомив мер міста Олександр Симчишин в ефірі телемарафону.
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Деталі
Ворожі ракети влучили в одному з мікрорайонів Хмельницького.
"Є три пошкоджених навчальних закладів і близько 10 багатоповерхових житлових будинків, десь пів тисячі вікон знищено, пошкоджено частину техніки, один приватний транспортний засіб", — повідомив Симчишин.
Двох поранених людей доставили до лікарні.
У Мережі показали наслідки російського обстрілу.
@ms.irynaa
Їм не місце на цій землі🤬#клятавійна #нівійні🇺🇦 #зсу🇺🇦♬ Гей, пливе кача - Піккардійська терція
Нагадаємо, ранок суботи, 18 лютого, в Україні розпочався із оголошення повітряної тривоги майже у всіх регіонах. Вона пов'язана із запуском ракет рф.
Також ми писали, що сьогодні окупанти випустили чотири ракети "Калібр" по Україні. Силам ППО вдалося знищити дві ворожі цілі.
Додамо, ворог продовжує зазнавати значних втрат в Україні. За добу бійці ЗСУ знищили 1010 окупантів.