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Самолет был не один — в ГУР раскрыли новые детали ударов по Су-57

9 июня 2024 19:43
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
ГУР могло поразить два Су-57 в РФ — детали
Истребитель Су-57 в полете. Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Главное управление разведки в воскресенье, 9 июня, провело операцию по поражению российского многоцелевого истребителя Су-57 на аэродроме "Ахтубинск". Сейчас стало известно, что, возможно, был поврежден еще один самолет.

Об этом заявил спикер ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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Самолетов могло быть два

По его словам, данные о последствиях операции до сих пор уточняются. По крайней мере, одна машина была выведена из строя.

"Есть предварительная информация, что пораженных истребителей могло быть два. Также есть информация о безвозвратных потерях и раненых среди личного состава оккупантов", — рассказал Юсов.

Он пояснил, что в ГУР лишь констатируют факт удара по истребителю, однако не комментируют средство поражения, как и то, кто руководил этой операцией. По его словам, это первый случай атаки передового вражеского самолета.

Также спикер отметил, что инциденты на аэродромах, которые ВКС РФ использует в войне против Украины, будут продолжаться.

Напомним, ранее стало известно, что на российском аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области впервые был атакован современный истребитель ВКС РФ Су-57, которых в России критически ограниченное количество.

А также на фоне этих событий ВСУ могут разрабатывать новую атаку на Крымский мост. Западные аналитики предполагают, что удары по паромным переправам на полуострове становятся первым шагом для проведения операции.

Украина
Россия
спецоперация
истребитель
дроны
самолеты
ГУР

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