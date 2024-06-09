ГУР могло поразить два Су-57 в РФ — детали

Истребитель Су-57 в полете. Фото: росСМИ

Главное управление разведки в воскресенье, 9 июня, провело операцию по поражению российского многоцелевого истребителя Су-57 на аэродроме "Ахтубинск". Сейчас стало известно, что, возможно, был поврежден еще один самолет.

Об этом заявил спикер ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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Самолетов могло быть два

По его словам, данные о последствиях операции до сих пор уточняются. По крайней мере, одна машина была выведена из строя.

"Есть предварительная информация, что пораженных истребителей могло быть два. Также есть информация о безвозвратных потерях и раненых среди личного состава оккупантов", — рассказал Юсов.

Он пояснил, что в ГУР лишь констатируют факт удара по истребителю, однако не комментируют средство поражения, как и то, кто руководил этой операцией. По его словам, это первый случай атаки передового вражеского самолета.

Также спикер отметил, что инциденты на аэродромах, которые ВКС РФ использует в войне против Украины, будут продолжаться.

Напомним, ранее стало известно, что на российском аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области впервые был атакован современный истребитель ВКС РФ Су-57, которых в России критически ограниченное количество.

А также на фоне этих событий ВСУ могут разрабатывать новую атаку на Крымский мост. Западные аналитики предполагают, что удары по паромным переправам на полуострове становятся первым шагом для проведения операции.