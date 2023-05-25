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Литва анонсувала новий пакет військової допомоги Україні

25 травня 2023 23:42
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Інна Буряк
редактор
Литва анонсувала новий пакет військової допомоги Україні
Український захисник на танку Leopard 2. Фото: US Army
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас анонсував останній пакет військової допомоги Україні. За його словами, підтримка Києва — інвестиція у власну стійкість.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Литви.

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Новий пакет військової допомоги від Литви

На засіданні Контактної групи з питань оборони України Анушаускас зазначив, що новий пакет військової допомоги від Литви матиме протидронове обладнання, боєприпаси, сухі харчові пайки та інші форми допомоги.

Він наголосив, що незабаром сумарна вартість військової допомоги, наданої Україні від Литви, досягне 465 млн євро.

"Наша підтримка України — це інвестиція в нашу власну стійкість, стримування та оборону. Тільки перемога України допоможе відновити мир і стабільність в євроатлантичному регіоні", — заявив міністр.

Анушаускас додав, що Литва буде продовжувати незмінно підтримувати Україну аж до досягнення її перемоги.

Військова допомога від країн-союзниць

Нагадаємо, що Збройним силам України допомагає боєприпасами Південна Корея. Ця країна за допомогою США таємно відправила до України уже сотні тисяч снарядів.

Також ми повідомляли, що Японія провела офіційну церемонію передачі Україні близько 100 одиниць військової техніки. Країна має на меті надати обладнання ширшого військового призначення, ніж попередні поставки касок та захисних костюмів.

Додамо, що Федеральний уряд Німеччини оголосив, що оновив перелік військової допомоги для України. Туди, зокрема, увійшли дрони, автомобільна техніка та радар ППО TRML-4D.

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