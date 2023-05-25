Литва анонсировала новый пакет военной помощи Украине

Украинский защитник на танке Leopard 2. Фото: US Army

Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас анонсировал последний пакет военной помощи Украине. По его словам, поддержка Киева – инвестиция в собственную устойчивость.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Литвы.

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Новый пакет военной помощи от Литвы

На заседании Контактной группы по обороне Украины Анушаускас отметил, что новый пакет военной помощи от Литвы будет иметь противодроновое оборудование, боеприпасы, сухие пищевые пайки и другие формы помощи.

Он подчеркнул, что вскоре суммарная стоимость военной помощи, предоставленной Украине от Литвы, достигнет 465 млн. евро.

"Наша поддержка Украины — это инвестиция в нашу собственную устойчивость, сдерживание и оборону. Только победа Украины поможет восстановить мир и стабильность в евроатлантическом регионе", — заявил министр.

Анушаускас добавил, что Литва будет продолжать постоянно поддерживать Украину вплоть до достижения ее победы.

Военная помощь от стран-союзниц

Напомним, что Вооруженным силам Украины помогает боеприпасами Южная Корея. Эта страна с помощью США тайно отправила в Украину уже сотни тысяч снарядов.

Также мы сообщали, что Япония провела официальную церемонию передачи Украине около 100 единиц военной техники. Страна имеет цель предоставить оборудование более широкого военного назначения, чем предыдущие поставки касок и защитных костюмов.

Добавим, что Федеральное правительство Германии объявило, что обновило перечень военной помощи для Украины. Туда вошли дроны, автомобильная техника и радар ПВО TRML-4D.