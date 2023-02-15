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Люди під завалами, багато поранених: наслідки ракетного удару по багатоповерхівці у Покровську

15 лютого 2023 15:15
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Більдредактор
Опубліковані фото наслідків ракетного удару по Покровську
П'ятий поверх будинку майже знищений
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Більдредактор

Російські окупанти вранці 15 лютого завдали удару по житловому кварталу в Донецькій області. Ракета загарбників влучила у п'ятиповерховий будинок у Покровську. 

Новини.LIVE показує наслідки чергового російського терору проти мирного населення України.

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Внаслідок ранкового обстрілу п'ятиповерхівки у Покровську на Донеччині отримали поранення 12 людей. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. 

Під завалами досі перебувають люди. На місці події працюють усі екстрені служби.

Ракетний удар Покровськ

Ракетний удар Покровськ

Ракетний удар Покровськ

Ракетний удар Покровськ

Ракетний удар Покровськ

Ракетний удар Покровськ

Ракетний удар Покровськ

Фото: REUTERS/Marko Djurica

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