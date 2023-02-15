Опубліковані фото наслідків ракетного удару по Покровську

П'ятий поверх будинку майже знищений

Російські окупанти вранці 15 лютого завдали удару по житловому кварталу в Донецькій області. Ракета загарбників влучила у п'ятиповерховий будинок у Покровську.

Новини.LIVE показує наслідки чергового російського терору проти мирного населення України.

Внаслідок ранкового обстрілу п'ятиповерхівки у Покровську на Донеччині отримали поранення 12 людей. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Під завалами досі перебувають люди. На місці події працюють усі екстрені служби.

Фото: REUTERS/Marko Djurica