Опубліковані фото наслідків ракетного удару по Покровську

Люди під завалами, багато поранених: наслідки ракетного удару по багатоповерхівці у Покровську
Російські окупанти вранці 15 лютого завдали удару по житловому кварталу в Донецькій області. Ракета загарбників влучила у п'ятиповерховий будинок у Покровську.
Новини.LIVE показує наслідки чергового російського терору проти мирного населення України.
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Внаслідок ранкового обстрілу п'ятиповерхівки у Покровську на Донеччині отримали поранення 12 людей. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.
Під завалами досі перебувають люди. На місці події працюють усі екстрені служби.
Фото: REUTERS/Marko Djurica