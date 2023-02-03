Росіяни обстріляли Покровськ забороненими касетними снарядами

Росіяни обстріляли місто на Донеччині забороненими касетними боєприпасами
Сьогодні, 3 лютого, росіяни обстріляли місто Покровськ Донецької області. Під час обстрілу була використана заборонена міжнародними конвенціями зброя — касетні осколково-фугасні снаряди.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі Офіс генерального прокурора.
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Обстріл забороненими боєприпасами
У п’ятницю, 3 лютого, російські окупаційні війська обстріляли місто Покровськ на території Донецької області.
Росіяни били по мирному українському місту з реактивних систем залпового вогню "Ураган".
Як встановили слідчі, загарбники використали касетні осколково-фугасні снаряди.
Ця зброя, як відомо, заборонена до використання міжнародними конвенціями.
Наслідки обстрілу
Під обстріл касетними снарядами потрапили міський парк і житловий масив. За попередніми даними, у Покровську пролунали понад 40 вибухів.
Було пошкоджено понад 30 приватних будинків та господарських споруд. Крім того, руйнувань зазнали лінії електропередач, були пошкоджені автомобілі місцевих жителів та інші об’єкти.
Слідство і стаття
Під керівництвом Донецької обласної прокуратури було відкрите кримінальне провадження.
Розслідування проводиться за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
На місцях влучань для встановлення повної картини обстрілів та збитків, завданих Покровську і його жителям, працює слідчо-оперативна група.
Нагадаємо, що пізнього вечора 1 лютого росія здійснила черговий терористичний акт — окупанти завдали ракетного удару по житловому будинку в Краматорську Донецької області.
Внаслідок цього зруйновано з четвертого по перший поверхи чотириповерхового житлового будинку в межах одного під'їзду. Також зайнялися припарковані поряд автомобілі.
Станом на ранок 3 лютого відомо, що загинуло троє людей, 14 людей поранено, деяких прооперували. Ще 13 осіб звернулися за допомогою, переважно за психоемоційною.
Фото: Донецька обласна прокуратура