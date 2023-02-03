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​​​​​​​Росіяни обстріляли місто на Донеччині забороненими касетними боєприпасами

3 лютого 2023 12:02
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Росіяни обстріляли Покровськ забороненими касетними снарядами
Внаслідок російського обстрілу було пошкоджено понад 30 будинків у Покровську
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Сьогодні, 3 лютого, росіяни обстріляли місто Покровськ Донецької області. Під час обстрілу була використана заборонена міжнародними конвенціями зброя — касетні осколково-фугасні снаряди.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі Офіс генерального прокурора.

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Обстріл забороненими боєприпасами

У п’ятницю, 3 лютого, російські окупаційні війська обстріляли місто Покровськ на території Донецької області.

Росіяни били по мирному українському місту з реактивних систем залпового вогню "Ураган".

Як встановили слідчі, загарбники використали касетні осколково-фугасні снаряди.

Ця зброя, як відомо, заборонена до використання міжнародними конвенціями.

Наслідки обстрілу

Під обстріл касетними снарядами потрапили міський парк і житловий масив. За попередніми даними, у Покровську пролунали понад 40 вибухів. 

Було пошкоджено понад 30 приватних будинків та господарських споруд. Крім того, руйнувань зазнали лінії електропередач, були пошкоджені автомобілі місцевих жителів та інші об’єкти.

Слідство і стаття

Під керівництвом Донецької обласної прокуратури було відкрите кримінальне провадження.

Розслідування проводиться за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

На місцях влучань для встановлення повної картини обстрілів та збитків, завданих Покровську і його жителям, працює слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, що пізнього вечора 1 лютого росія здійснила черговий терористичний акт — окупанти завдали ракетного удару по житловому будинку в Краматорську Донецької області.

Внаслідок цього зруйновано з четвертого по перший поверхи чотириповерхового житлового будинку в межах одного під'їзду. Також зайнялися припарковані поряд автомобілі.

Станом на ранок 3 лютого відомо, що загинуло троє людей, 14 людей поранено, деяких прооперували. Ще 13 осіб звернулися за допомогою, переважно за психоемоційною.

Фото: Донецька обласна прокуратура

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