Опубликованы фото последствий ракетного удара по Покровску.

Люди под завалами, много раненых: последствия ракетного удара по многоэтажке в Покровске
Российские оккупанты утром 15 февраля нанесли удар по жилому кварталу в Донецкой области. Ракета захватчиков попала в пятиэтажное здание в Покровске.
Новини.LIVE показывает последствия очередного российского террора против мирного населения Украины.
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В результате утренних обстрелов пятиэтажки в Покровске Донецкой области получили ранения 12 человек. Правоохранители возбудили уголовное производство.
Под завалами все еще находятся люди. На месте происшествия работают все экстренные службы.
Фото: REUTERS/Marko Djurica