Опубликованы фото последствий ракетного удара по Покровску.

Пятый этаж дома почти уничтожен

Российские оккупанты утром 15 февраля нанесли удар по жилому кварталу в Донецкой области. Ракета захватчиков попала в пятиэтажное здание в Покровске.

Новини.LIVE показывает последствия очередного российского террора против мирного населения Украины.

В результате утренних обстрелов пятиэтажки в Покровске Донецкой области получили ранения 12 человек. Правоохранители возбудили уголовное производство.

Под завалами все еще находятся люди. На месте происшествия работают все экстренные службы.

Фото: REUTERS/Marko Djurica