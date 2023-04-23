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Пригожин розкритикував Пєскова за те, що той відправив сина до ПВК "Вагнер"

23 квітня 2023 20:40
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Пригожин розкритикував Пєскова за те, що той відправив сина до ПВК "Вагнер"
Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин. Фото: РосЗМІ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 23 квітня, російські ЗМІ взяли інтерв'ю в Євгена Пригожина. Він розкритикував Пєскова за те, що той відправив сина до ПВК "Вагнер".

Про це інформує пресслужба Пригожина.

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Інтерв'юер поставив питання Пригожину про ситуацію із сином Дмитра Пєскова, який нібито служив у ПВК "Вагнер".

"Як ви вважаєте, чи не нашкодить ця ситуація Дмитру Сергійовичу, адже служба Миколи Пєскова у ПВК "Вагнер", скажімо так, не зовсім стандартне рішення?" — поставив питання кореспондент.

"Безумовно, за такий неприємний вчинок, як служба сина у ПВК "Вагнер", Дмитра Сергійовича треба терміново звільнити з посади, тому що він як мінімум порушив корпоративну етику глибинної держави. Діти представників російських політичних еліт і діти представників тієї самої глибинної держави повинні навчатися в Гарварді, Оксфорді і обіймати посади директорів державних підприємств, банків або врешті-решт губернаторами або віцегубернаторами. Тому Дмитро Сергійович вчинив дуже погано, давши згоду Миколі на службу до ПВК "Вагнер", — заявив Євген Пригожин.

Нагадаємо, що власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що син прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова нібито відслужив у нього. За його словами, Микола Пєсков був у його ПВК артилеристом.

Фінансист Wagner Group Євген Пригожин, ймовірно, намагається переконати президента Росії Володимира Путіна перейти до оборони напередодні потенційного українського контрнаступу. Пригожин виступає за те, щоб Росія зосередилася на утриманні нинішньої лінії фронту, а не шукала більше здобутків. 

Раніше ми писали, що заклики фінансиста російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" Євгена Пригожина до російської влади закінчити війну та зосередитися на закріпленні російських сил на окупованих територіях можуть свідчити про те, що він знайшов покровителя. Можливо, йдеться про людину, пов’язану з Міноборони Росії, яка підтримує тимчасове заморожування війни в Україні з політичних мотивів. 

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