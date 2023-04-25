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Люди Пригожина ведут информационную борьбу против доверия к военным формированиям РФ

25 апреля 2023 07:58
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Люди Пригожина ведут информационную борьбу против доверия к военным формированиям РФ
Основатель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: РосСМИ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Исследователи ISW заявили, что финансист группы Вагнера Евгений Пригожин начал информационную операцию по подрыву доверия к российским государственным частным военным формированиям. Пригожин посетил позиции подразделений "Поток" и "Александра Невского".

Об этом информирует ISW.

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Плохое состояние подразделений РФ

24 апреля, Пригожин охарактеризовал подразделения "Поток" и "Александра Невского" как "микро-ПВК", и подверг резкой критике плохое состояние этих подразделений.

Сообщается, что батальон "Поток" - один из трех добровольческих отрядов российской государственной энергетической компании "Газпром" и является аналогом российского государственного боевого резерва. Батальон "Поток" подчиняется НПК "Редут" Минобороны России.

По словам Пригожина, эти подразделения должны прикрывать фланги Вагнера, и спросил, как эти подразделения могут вести боевые действия, если у них нет надлежащего обеспечения и вооружения. Пригожин также критиковал общее распространение таких НДС, что, вероятно, свидетельствует о том, что Пригожин рассматривает эти новые структуры как конкурента Вагнера.

Силы "Вагнера" поставили "Потоку" задачу защищать неопределенные только что захваченные позиции, чтобы дать "Вагнеру" возможность перегруппироваться, но "Поток" покинул эти позиции и позволил украинским силам отразить этот район.

24 апреля предполагаемый личный состав подразделения "Поток" опубликовал видеообращение, в котором обвинил руководство "Газпрома" и ППК "Редут" в том, что они не снабдили "Поток" надлежащим вооружением и припасами, а также обвинил "Вагнера" в том, что он запретил личному составу "Потока" покидать свои позиции.

Некоторые военные эксперты критиковали подразделение "Поток" за то, что он обвинил руководство, приписывая плохие боевые результаты к их статусу добровольцев. Отчеты военных экспертов и Пригожина указывают на то, что ПИК "Вагнер" имеет власть над предприятиями, принадлежащими Минобороны РФ.

Напомним, что, по мнению политолога и публициста Андрея Пионтковского, владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин заинтересован в том, чтобы Россия проиграла в войне, развязавшей против Украины. Это поведение рвущегося к власти человека.

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