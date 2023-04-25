Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Пригожин зацікавлений у поразці Росії: Піонтковський про справжні наміри кухаря Путіна arrow

Пригожин зацікавлений у поразці Росії: Піонтковський про справжні наміри кухаря Путіна

25 квітня 2023 02:08
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Пригожин зацікавлений у поразці Росії: Піонтковський про справжні наміри кухаря Путіна
Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин на пресконференції. Фото: DW
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

На думку політолога й публіциста Андрія Піонтковського, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин зацікавлений в тому, щоб Росія програла в війні, яку розв'язала проти України. Це поведінка людини, що рветься до влади.

Про це він заявив в ефірі 24 каналу.

Читайте також:

Деталі

"У нього склався образ героїчного бійця, який "майже взяв Бахмут". А зрадники в російському генштабі йому завадили", — зазначає політолог.

Крім того, Пригожин негативно налаштований проти верхівки Кремля, а його заяви навіть знайшли підтримку в російському суспільстві.

"Російські журналісти підтримують Пригожина, мовляв, Росія не знає, що робити з мобілізованими, "на гору йдуть" фальшиві доповіді. Пишуть, що треба не щось змінювати у "військовому колгоспі", а повністю його перетрушувати. Військово-політичні суди – ось такі настрої в Росії", — стверджує Піонтковський.

Політолог додає, що заяви Пригожина ілюструють справжні настрої серед росіян. І більш підхожого моменту для контрнаступу України вже не буде.

Нагадаємо, що 23 квітня російські ЗМІ взяли інтерв'ю в Євгена Пригожина. Він розкритикував Пєскова за те, що той відправив сина до ПВК "Вагнер".

Також ми повідомляли, що військове командування Росії частково налагодило напружені стосунки з Пригожиним з початку квітня. Усе задля того, аби за допомогою російського інформаційного простору змусити Путіна завершити наступальні операції.

Додамо, що фінансист Wagner Group Євген Пригожин, ймовірно, намагається переконати президента Росії Володимира Путіна перейти до оборони напередодні потенційного українського контрнаступу. Пригожин виступає за те, щоб Росія зосередилася на утриманні нинішньої лінії фронту, а не шукала більше здобутків. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:23 Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB