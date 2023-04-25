Пригожин зацікавлений у поразці Росії: Піонтковський про справжні наміри кухаря Путіна

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин на пресконференції. Фото: DW

На думку політолога й публіциста Андрія Піонтковського, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин зацікавлений в тому, щоб Росія програла в війні, яку розв'язала проти України. Це поведінка людини, що рветься до влади.

Про це він заявив в ефірі 24 каналу.

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"У нього склався образ героїчного бійця, який "майже взяв Бахмут". А зрадники в російському генштабі йому завадили", — зазначає політолог.

Крім того, Пригожин негативно налаштований проти верхівки Кремля, а його заяви навіть знайшли підтримку в російському суспільстві.

"Російські журналісти підтримують Пригожина, мовляв, Росія не знає, що робити з мобілізованими, "на гору йдуть" фальшиві доповіді. Пишуть, що треба не щось змінювати у "військовому колгоспі", а повністю його перетрушувати. Військово-політичні суди – ось такі настрої в Росії", — стверджує Піонтковський.

Політолог додає, що заяви Пригожина ілюструють справжні настрої серед росіян. І більш підхожого моменту для контрнаступу України вже не буде.

Нагадаємо, що 23 квітня російські ЗМІ взяли інтерв'ю в Євгена Пригожина. Він розкритикував Пєскова за те, що той відправив сина до ПВК "Вагнер".

Також ми повідомляли, що військове командування Росії частково налагодило напружені стосунки з Пригожиним з початку квітня. Усе задля того, аби за допомогою російського інформаційного простору змусити Путіна завершити наступальні операції.

Додамо, що фінансист Wagner Group Євген Пригожин, ймовірно, намагається переконати президента Росії Володимира Путіна перейти до оборони напередодні потенційного українського контрнаступу. Пригожин виступає за те, щоб Росія зосередилася на утриманні нинішньої лінії фронту, а не шукала більше здобутків.