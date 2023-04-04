"Людяність переможе": Зеленський показав неймовірні фото українських захисників на лінії фронту
Поки життя мільйонів українців під загрозою українські військові будуть продовжувати битву з агресором за основу вільного світу. Президент Володимир Зеленський висловив впевненість, що українські захисники вистоять у цій битві і людяність переможе.
Про це Володимир Зеленський написав у своєму Telegram та опублікував низку фото українських військових на лінії зіткнення та людей, які живуть в окупації.
"Ми точно переможемо в цій битві"
"На нашій, українській, землі відбувається битва за основу вільного світу. Ми точно переможемо в цій битві. Російське зло впаде саме тут, в Україні, і більше не зможе піднятися. Людяність переможе", — наголосив глава держави.
Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський оприлюднив фото, де показав, що приніс "русский мир" на Чернігівщину. Міста та села регіону зазнали масштабних руйнувань внаслідок масованих обстрілів з боку загарбників.