"Людяність переможе": Зеленський показав неймовірні фото українських захисників на лінії фронту

Українські військові в окопі

Поки життя мільйонів українців під загрозою українські військові будуть продовжувати битву з агресором за основу вільного світу. Президент Володимир Зеленський висловив впевненість, що українські захисники вистоять у цій битві і людяність переможе.

Про це Володимир Зеленський написав у своєму Telegram та опублікував низку фото українських військових на лінії зіткнення та людей, які живуть в окупації.

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"Ми точно переможемо в цій битві"

"На нашій, українській, землі відбувається битва за основу вільного світу. Ми точно переможемо в цій битві. Російське зло впаде саме тут, в Україні, і більше не зможе піднятися. Людяність переможе", — наголосив глава держави.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський оприлюднив фото, де показав, що приніс "русский мир" на Чернігівщину. Міста та села регіону зазнали масштабних руйнувань внаслідок масованих обстрілів з боку загарбників.