"Людяність победить": Зеленский показал невероятные фото украинских защитников на линии фронта

Украинские военные в окопе

Пока жизнь миллионов украинцев под угрозой украинские военные будут продолжать битву с агрессором за основу свободного мира. Президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что украинские защитники устоят в этом сражении и человечность победит.

Об этом Владимир Зеленский написал в своем Telegram и опубликовал ряд фото украинских военных на линии столкновения и живущих в оккупации людей.

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"Мы точно победим в этом сражении"

"На нашей, украинской, земле происходит битва за основу свободного мира. Мы точно победим в этой битве. Российское зло упадет именно здесь, в Украине, и больше не сможет подняться. Человечество победит", — подчеркнул глава государства.

Напомним, что недавно Владимир Зеленский обнародовал фото, где показал, что принес "русский мир" в Черниговскую область. Города и села региона получили масштабные разрушения в результате массированных обстрелов со стороны захватчиков.