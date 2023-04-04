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"Людяність победить": Зеленский показал невероятные фото украинских защитников на линии фронта

4 апреля 2023 12:15
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Украинские военные в окопе
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Пока жизнь миллионов украинцев под угрозой украинские военные будут продолжать битву с агрессором за основу свободного мира. Президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что украинские защитники устоят в этом сражении и человечность победит.

Об этом Владимир Зеленский написал в своем Telegram и опубликовал ряд фото украинских военных на линии столкновения и живущих в оккупации людей.

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"Мы точно победим в этом сражении"

"На нашей, украинской, земле происходит битва за основу свободного мира. Мы точно победим в этой битве. Российское зло упадет именно здесь, в Украине, и больше не сможет подняться. Человечество победит", подчеркнул глава государства.

война в Украине

война в Украине

война в Украине

война в Украине

война в Украине

война в Украине

война в Украине

война в Украине

война в Украине

Напомним, что недавно Владимир Зеленский обнародовал фото, где показал, что принес "русский мир" в Черниговскую область. Города и села региона получили масштабные разрушения в результате массированных обстрелов со стороны захватчиков.

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