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"Лютий буде вирішальним": окупант розповів дружині про ситуацію на фронті

12 лютого 2023 19:24
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Окупанти розповів дружині про ескалацію конфлікту в Україні - аудіоперехоплення
Російські окупанти
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Росіяни, ймовірно, готуються до чогось серйозного в лютому поточного року. Окупанти розповідають своїм родичам про ескалацію конфлікту.

Про це свідчить перехоплена розвідкою розмова росіянина з дружиною.

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Лютий — вирішальний місяць

Окупант розповів своїй дружині, додому його не відпускають і відпустку можливу лише через пів року чи рік. При цьому, за його словами, російська влада зараз хоче набрати велику кількість військових, вона змушує всіх підписувати контракт.

"Парни говорят, что в феврале месяце будет решающий месяц, потому что войска стянули. Наши войска стянули, новую технику везде подогнали, хохлы подогнали везде технику. Будет, наверно, решающий месяц. Либо мы всех победим, либо мы обосремся, и будет продолжение войны", — каже він.

Нагадаємо, що російські окупанти, тяжко поранені в ході війни в Україні, рано чи пізно все одно повертаються на фронт. Їх оперують і навіть не документують про це, щоб швидше відправити на загибель.

Окупант розповідає своєму товаришу про випадок, коли важкопораненого російського бійця швидко повернули на фронт. При цьому документального оформлення операції не було:

  • "дома просидел месяца 2, позвонили, опять забрали с одной почкой…";
  • "почки у него по факту нет, по бумагам это нигде не проходит…";
  • "кто делал операцию — вообще неизвестно... вырезали почку в Ясиноватой… отвезли потом отлёживаться в Донецк".

Окрім того, російських окупантів кидають на війну в Україну навіть без їжі та води. Загарбники почали погрожувати командирами, що залишать фронт.

Крім того, у лавах окупаційних військ фіксують непоодинокі випадки вживання наркотиків солдатами російської армії. Через вживання заборонених речовин окупанти часто потрапляють у небезпечні ситуації.

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