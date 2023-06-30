Росіяни у Криму: Лубінець розповів, якою буде їх доля, коли Україна поверне півострів

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: google

На початку окупації у Крим завезли мінімум 800-850 тисяч росіян, яких забезпечили житлом та роботою. Однак після повернення півострова Україні кожного "переселенця" розглядатимуть окремо та вирішуватимуть: або людина підпадає під певну категорію, або її депортують назад до РФ.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв'ю LB.ua.

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За словами Лубінця, повертаючи Крим, Україна в юридичному плані повертається до 2014 року.

"У нас є юридичний стан, який дозволяє громадянам РФ офіційно перебувати на території України. Цей стан називається отримання посвідки на тимчасове перебування. Або громадяни РФ кажуть, що нас переслідують за політичні погляди, ми не можемо виїхати на територію Російської Федерації і ми тут будемо просити притулку", — каже він.

І додає, що розглядатимуть окремо кожен випадок.

"Це врегульоване питання. Або вони підпадають під категорію, ми їх залишаємо, або не підпадають — і виноситься рішення про примусову депортацію громадян до Російської Федерації", — зазначає Лубінець.

Українці в окупації

Громадян України, які наразі перебувають в окупації, Лубінець ділить на три категорії.

"Громадян України, які перебувають під тимчасовою окупацією, ми можемо розділити на три категорії. Перша категорія — які щиро ненавидять Україну, і 90% представників цієї категорії поїдуть разом з російськими військовими. Друга категорія — які щиро чекають Україну і будуть радо вітати українські війська. І третя категорія громадян, яких дуже багато, — яким насправді байдуже, який прапор там висить", — розповідає омбудсмен.

За словами уповноваженого, коли Україна поверне свої території, потрібно дати аналіз кожному громадянину, який там залишився. Однак якщо людина підтримувала окупаційний режим, вона понесе за це відповідальність.

"Коли ми повернемося, а ми точно повернемося, ми дамо аналіз кожному громадянину, який там залишився. Якщо він просто залишився, отримав паспорт, у нього не буде відповідальності. Якщо він залишився і своїми діями робив усе, щоб там та влада розвивалась, їх треба буде покарати за це", — наголошує Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав волонтерів не забирати українських дітей з РФ самостійно. Він розповів про небезпеку, яка загрожує таким людям.