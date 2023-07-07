Лубинец рассказал, сколько Украина вернула депортированных Россией детей

Дмитрий Лубинец. Фото: facebook/dmytro.lubinets

Украина смогла вернуть домой уже 382 ребенка, депортированных в Россию. Возвращение депортированных детей — очень сложный процесс.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время всеукраинского правозащитного форума "Легион права", пишет "Укринформ".

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Процесс возврата

"По состоянию на сегодняшний день (7 июля. — Ред.) удалось вернуть 382 украинских ребенка. Последние два ребенка мы вернули вчера (6 июля. — Ред.). Я сегодня встречал их в Киеве, а вчера с территории Российской Федерации их забрал мой представитель, который работает в секторе безопасности и обороны, Александр Кононенко", — отметил Лубинец.

По его словам, эти дети из семьи военных. Мама пережила российкий плен, ее вернули 17 октября 2022, а отец погиб в Мариуполе.

Привлечение международных организаций

Лубинец добавил, что возвращать украинских депортированных детей очень сложно, ведь такой процесс имеет много вызовов. Он призвал международные организации более активно вовлекаться в процесс возвращения украинских детей в родную страну.

Возвращение детей

Отметим, 6 июля в Украину вернули еще двоих детей, которых оккупанты незаконно вывезли в Россию. Их мама, боевой медик, была в плену захватчиков и вернулась в страну в октябре прошлого года.

Напомним, Украине удалось вернуть домой еще 45 украинских защитников из российского плена. Среди них воины ВСУ, Нацгвардии, ГНСУ и еще двое гражданских.