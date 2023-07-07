Лубинец рассказал, сколько Украина вернула депортированных Россией детей
Украина смогла вернуть домой уже 382 ребенка, депортированных в Россию. Возвращение депортированных детей — очень сложный процесс.
Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время всеукраинского правозащитного форума "Легион права", пишет "Укринформ".
Процесс возврата
"По состоянию на сегодняшний день (7 июля. — Ред.) удалось вернуть 382 украинских ребенка. Последние два ребенка мы вернули вчера (6 июля. — Ред.). Я сегодня встречал их в Киеве, а вчера с территории Российской Федерации их забрал мой представитель, который работает в секторе безопасности и обороны, Александр Кононенко", — отметил Лубинец.
По его словам, эти дети из семьи военных. Мама пережила российкий плен, ее вернули 17 октября 2022, а отец погиб в Мариуполе.
Привлечение международных организаций
Лубинец добавил, что возвращать украинских депортированных детей очень сложно, ведь такой процесс имеет много вызовов. Он призвал международные организации более активно вовлекаться в процесс возвращения украинских детей в родную страну.
Возвращение детей
Отметим, 6 июля в Украину вернули еще двоих детей, которых оккупанты незаконно вывезли в Россию. Их мама, боевой медик, была в плену захватчиков и вернулась в страну в октябре прошлого года.
Напомним, Украине удалось вернуть домой еще 45 украинских защитников из российского плена. Среди них воины ВСУ, Нацгвардии, ГНСУ и еще двое гражданских.