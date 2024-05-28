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Лубінець заявив, що працює над поверненням чергової групи депортованих дітей

28 травня 2024 23:20
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повернення депортованих дітей — Дмитро Лубінець розповів про роботу
Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Віталій Носач / РБК-Україна
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що спільно з командою працює над поверненням чергової групи депортованих українських дітей. Відповідну заяву він зробив на брифінгу під час спільного візиту омбудсменів України та Румунії до Чернівецької області. 

Про це повідомляє Укрінформ у вівторок, 28 травня.

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"Щодо повернення дітей. Чи очікую я, що до дати першого червня ми повернемо наступну групу українських дітей з російської депортації? Я не просто на це очікую, ми над цим із командою працюємо кожного дня. Але я не можу вам сказати, чи буде це завтра, чи післязавтра, або першого червня, або першого липня. Але я скажу відверто, що українська влада робить усе від нас залежне, щоб це відбувалося кожного дня", — зазначив Лубінець.

За його словами, згідно з офіційними даними наразі відомо про 19 546 українських дітей, які були депортовані Росією чи переміщені на тимчасово окупованих територіях України.

"Останню групу із 13 дітей ми повернули трохи понад тиждень тому за допомогою посередництва Катару. Станом на зараз діти проходять психологічну реабілітацію та соціальну підтримку, які ми проводимо разом із дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ)", — додав омбудсман.

Омбудсманка Румунії Рената Вебер наголосила, що її країна виступає за якнайшвидше повернення депортованих дітей в Україну.

Нагадаємо, нещодавно вдалося повернути 11-річного хлопця з тимчасово окупованої території України. Зі своєю мамою-військовослужбовицею він не бачився понад два роки.

Додамо, що Лубінець розповів про схвалену Кабміном постанову, яка спрямована на співпрацю в пошуку, поверненні й забезпеченні соціального захисту дітей.  

діти
окупанти
депортація дітей
Дмитро Лубінець
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Росія

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