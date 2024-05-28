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Лубинец заявил, что работает над возвращением очередной группы депортированных детей

28 мая 2024 23:20
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Возвращение депортированных детей — Дмитрий Лубинец рассказал о работе
Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Виталий Носач / РБК-Украина
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что совместно с командой работает над возвращением дежурной группы депортированных украинских детей. Соответствующее заявление он сделал на брифинге в ходе совместного визита омбудсменов Украины и Румынии в Черновицкую область.

Об этом сообщает Укринформ во вторник, 28 мая.

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"О возвращении детей. Ожидаю ли я, что к дате первого июня мы вернем следующую группу украинских детей из российской депортации? Я не просто этого ожидаю, мы над этим с командой работаем каждый день. Но я не могу вам сказать, будет ли это завтра, или послезавтра, или первого июня, или первого июля. Но я скажу откровенно, что украинская власть делает все от нас зависящее, чтобы это происходило каждый день", — отметил Лубинец.

По его словам, согласно официальным данным, сейчас известно о 19 546 украинских детях, которые были депортированы Россией или перемещены на временно оккупированных территориях Украины.

"Последнюю группу из 13 детей мы вернули чуть больше недели назад с помощью посредничества Катара. По состоянию на сегодня дети проходят психологическую реабилитацию и социальную поддержку, которые мы проводим вместе с детским фондом ООН (ЮНИСЕФ)", — добавил омбудсман.

Омбудсманка Румынии Рената Вебер подчеркнула, что ее страна выступает за скорейшее возвращение депортированных детей в Украину.

Напомним, недавно удалось вернуть 11-летнего мальчика с временно оккупированной территории Украины. Со своей мамой-военнослужащей он не виделся больше двух лет.

Добавим, что Лубинец рассказал об одобренном Кабмином постановлении, направленном на сотрудничество в поиске, возвращении и обеспечении социальной защиты детей.

дети
оккупанты
депортация детей
Дмитрий Лубинец
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війна
Россия

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